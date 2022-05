Cuca Gamarra acaba de ser elegida como secretaria general de un PP que intenta cerrar las heridas del ataque a Díaz Ayuso. Ha sido alcaldesa antes que fraile. Y ha pasado por todos los escalones de un partido que retoma con Núñez Feijóo las opciones de gobernabilidad. Es consciente de que el PP debe “decir adiós a sus peleas internas”. Y que es prioritario “sacar de La Moncloa a un presidente que no tiene límites en sus cesiones a Bildu y al separatismo”. Sumisiones a las que se añade ahora hasta la del Sáhara. Y Gamarra no oculta su preocupación: “Sería muy grave que la cesión del Sáhara estuviese relacionada con el robo de datos a Sánchez”.

P.- Cuca Gamarra llega a la entrevista recién salida de la primera Comisión de Secretos en la que han entrado Bildu y los separatistas. ¿Cómo se protegen los secretos oficiales del Estado con quienes quieren acabar con el Estado?

R.- Bueno, pues yo creo que hay que lamentar dos cuestiones. Una, que no se haya podido reunir esta Comisión de Secretos Oficiales hasta ahora, lo cual ha debilitado también y ha dañado la credibilidad del Centro Nacional de Inteligencia y que no se haya podido constituir porque el Gobierno tenía una exigencia de sus socios. Ha primado la subsistencia del Gobierno antes que fortalecer las instituciones. Y la segunda cuestión que hay que lamentar es que hayan podido estar ahí preguntándole nada más y nada menos que a quien tiene la responsabilidad de velar por nuestra seguridad, partidos que han sido condenados por atentar contra la integridad territorial. Esto se ha producido porque el Partido Socialista ya tiene muy poco de Partido Socialista y en las manos de Pedro Sánchez ya le da igual todo. Si debilita al Estado, no le importa si eso a él le garantiza la supervivencia en el Gobierno.

P.- ¿Quién manda realmente en este Gobierno? ¿Bildu o el PSOE? ¿ERC o el PSOE?

R.- Tenemos un presidente con un manual de supervivencia y el mismo público. Lo único que le importa es ser presidente, serlo independientemente de lo que todo eso conlleve. Y por tanto, él es el que decide que estemos así. Él está dispuesto a asumir cualquier condición que le ponga su socio de Gobierno, Podemos, y sus socios de investidura para seguir siendo presidente y además hacerlo todo esto siempre rechazando cualquier propuesta que venga del Partido Popular, aunque sea buena para España y para los españoles.

Sánchez se ha convertido en el problema para que a los españoles les vaya mejor, para que hoy en España estuviéramos hablando de lo que realmente preocupa a las familias españolas y es cómo llegar a fin de mes, cómo superar el impacto de la inflación o lo que importa realmente al tejido económico y empresarial de nuestro país. Cómo hacer que lleguen los fondos europeos para que podamos luchar contra un contexto de recesión y de inflación como en el que estamos. Y hay un máximo responsable.

P.- ¿Hasta dónde pueden llegar las cesiones a las que está dispuesto a someter a España?

R.- Pedro Sánchez, sinceramente, no tiene límites. Yo creo que hay hechos que avalan que en estos ya más de tres años que lleva de presidente del Gobierno es capaz de mentir a los españoles con tal de conseguir su voto. Y eso es una demostración de hasta dónde está dispuesto a llegar. Esas declaraciones suyas en campaña electoral, cuando hablaba de No gobernaré con Podemos y ahí está, también hablaba de no pactar con Bildu y hoy lo ha convertido en un socio preferente y prioritario por delante del Partido Popular. Yo creo que esto es algo que la sociedad española no entiende. Hemos podido ver cómo ha indultado a los dirigentes de partidos que son sus socios de investidura para garantizarse su supervivencia. Es decir, los hechos demuestran que no tiene ningún tipo de límites. Y si vamos a las últimas semanas en las que, sin duda alguna, el menosprecio al Parlamento está ahí, ha demostrado que es capaz de cambiar las reglas del juego. En este caso, cuando hablamos de la Comisión de Secretos Oficiales. Ha preferido que no se convocara en una crisis como la que teníamos y que afectaba a la fortaleza de las instituciones como es el CNI. ¿Ha preferido que no se pudiera convocar? Lo importante es quienes tenían que estar y su compromiso de que estuvieran ahí.

Pegasus y CNI

Pero es que esta semana también demuestra que desde el propio Gobierno se ha atacado a la ministra de Defensa y al CNI. Desde los propios aliados del Gobierno, sus socios de investidura se cuestionan las instituciones, la seguridad nacional, y las instituciones que velan por ella. Y no hemos escuchado ni una sola palabra del presidente del Gobierno. Un presidente del Gobierno a la altura de nuestro país hubiera sido el primero en dar la cara y en defender las instituciones del Estado. Y no lo ha hecho. Yo estoy convencida de que si el presidente del Gobierno fuera Alberto Núñez Feijóo, lo hubiera hecho en el minuto uno y él hubiera defendido en primera persona las instituciones del Estado y la fortaleza de las mismas. Porque evidentemente la primera obligación que tiene un demócrata es velar y defender la fortaleza de las instituciones, no debilitarlas, porque eso a él le genera un rédito político en el corto plazo.

P.- El Partido Popular o Cuca Gamarra ¿se creen la versión de que el espionaje a Sánchez ha sido descubierto ahora tras ser realizado en mayo y junio de hace un año?

R.- Vamos a ver. Yo, como cualquier español, hay muchas cuestiones que cuando las escucho me generan muchísimas incertidumbres y cuando no encuentro explicaciones, pues evidentemente empiezan las especulaciones. Y como no tengo explicaciones, pues en mi cabeza también hay muchas especulaciones, como en la del resto de españoles. Por eso es tan importante que el presidente del Gobierno sea quien sea comparezca en el Congreso de los Diputados y dé todas las explicaciones oportunas. Y además, es que eso lo ha decidido el Congreso de los Diputados por una mayoría esta misma semana y por tanto, lo que tiene que hacer es no esconderse. A veces lo hace en la agenda internacional. En estos momentos no sé en que se está escondiendo, porque agenda internacional estos días no tiene, pero lo que debiera de estar haciendo el presidente del Gobierno es dar la cara, pero dar la cara en defensa de las instituciones. No ser el primer elemento de incertidumbre y de descrédito hacia las propias instituciones.

P.- ¿Puede tener algo que ver la información extraída del móvil del presidente con su cesión del Sáhara a Marruecos?

R.- Pues lo desconozco absolutamente. Pero eso sería muy grave, sería gravísimo. Sería tan grave que por eso es tan importante que sea el presidente del Gobierno quien comparezca. Y dé las explicaciones por la gravedad de las especulaciones. Curioso, porque tenemos un Gobierno al que le encanta hablar de transparencia, pero cada vez que dice que hace un ejercicio de transparencia, lo único que hace es generar un capítulo de confusión. Y evidentemente tiene un responsable. Hay un responsable de toda esa confusión que juega a favor de aquellos que quieren debilitar a España internamente o externamente y juega en detrimento del Estado.

P.- ¿Va a seguir siendo Cuca Gamarra la portavoz en el Congreso de los diputados?

R.- Pues mira, todo lo que tiene que ver con la configuración de los grupos parlamentarios es algo que vamos a ver en los próximos días. Y lo que sí que tengo muy claro es que yo tendré las responsabilidades que respondan mejor a la labor que tenemos que hacer, que es clave. Estamos en un momento importantísimo para España y, por tanto, tenemos que buscar la mejor coordinación de los grupos parlamentarios, la mejor acción política que podamos llevar a cabo.