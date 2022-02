«La votación se ha manipulado». Es la grave acusación que hace la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, contra la presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, y el vicepresidente socialista, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. «Conocieron antes de la votación presencial lo ocurrido con el voto telemático de nuestro diputado Alberto Casero, se ve en las imágenes que estamos hablando con ellos, y decidieron no hacer nada vulnerando sus derechos». En una entrevista a Hoy Responde de OKDIARIO, Gamarra acusa también a Batet y al Gobierno de «pisotear los principios democráticos y los derechos de los diputados de la oposición» y de haber cometido «un absoluto fraude a la democracia». «La voluntad del diputado era la que era [votar no a la reforma laboral] y cuando la conoce la presidenta y otros miembros de la Mesa deciden no hacer nada».

Cuca Gamarra dice que Batet «no ha actuado convenientemente para que el resultado de la votación responda a la voluntad de los diputados, alterando la voluntad de uno de ellos. Estaba en manos suyas corregirlo. Si no se ha hecho, la votación se ha manipulado».

El PP apela al apartado 6º de la Resolución de la Mesa del Congreso de 21 de mayo de 2012 según la cual, al conocer lo ocurrido, Batet debería haber convocado una reunión de la Mesa del Congreso para revocar el voto telemático del diputado y permitirle votar presencialmente. «No le dejaron ni entrar en el Hemiciclo», denuncia.

El diputado Alberto Casero ha presentado un escrito de amparo y tanto la vicepresidenta popular de la Cámara, Ana Pastor, como el secretario cuarto, Adolfo Suárez Illana, han pedido que una reunión urgente de la Mesa del Congreso aborde el asunto. «Si Batet no rectifica debería dimitir», dice Cuca Gamarra, que denuncia que «estamos ya acostumbrados a que de una forma u otra se pisoteen los derechos de los diputados que no forman parte del Gobierno en favor del partido del Gobierno». «Batet es la presidenta de todos los diputados -añade- no de los diputados del partido que la ha nombrado para favorecer sus intereses».

Nuevas Generaciones califica lo ocurrido de «secuestro de la democracia». Le preguntamos si lo ocurrido es más propio de república bananera. Cuca Gamarra dice: «Cuando por parte de la presidenta no se garantiza el derecho al voto de un diputado, sea de quien sea, no se está actuando conforme a las garantías que la democracia necesita»

Los diputados de UPN

Cuca Gamarra confiesa que se enteraron -el miércoles- de la decisión de UPN (la marca del PP en Navarra) de votar a favor de la reforma laboral «por los teletipos cuando lo anunciaron». En UPN nadie avisó al PP. Pero los dos diputados navarros decidieron «votar en conciencia» que no en contra de la orden del partido. Le preguntamos a la portavoz popular por ese «voto en conciencia» de los dos parlamentarios y responde: «La disciplina de voto de un partido está para seguirla. Es lo que practica mi partido», aunque añade que prefiere no meterse en asuntos internos de otras formaciones.

Al poco de que los dos diputados de UPN votaran contra el Gobierno, el PSOE de Navarra se unió a Bildu en Pamplona para reprobar al alcalde de UPN en la capital navarra. Cuca Gamarra lo ve como un «acto de venganza» del PSOE.