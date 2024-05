Cuca Gamarra: «El 9J enseñaremos a Sánchez la puerta de salida con un resultado contundente del PP»

«El 9J enseñaremos a Sánchez la puerta de salida si el PP obtiene un resultado contundente». Es la previsión de Cuca Gamarra ante los comicios europeos del 9 de junio. La campaña electoral ya ha echado a andar. Dice Cuca Gamarra en la entrevista a OKDIARIO que «el 9J le diremos a Sánchez ‘contigo no’».

Cuca Gamarra no cuantifica qué es un resultado contundente. Desde Moncloa filtran que tres puntos de diferencia entre el PP y el PSOE sería un empate técnico. Moncloa empieza a elaborar el relato del 10J. Cuca Gamarra tiene claro que, de producirse, «tres puntos es una victoria». Los populares sacaron 12 eurodiputados en 2019, que fueron 13 con el Brexit. Ahora aspiran a, al menos, 20 escaños.

Para Cuca Gamarra, el 9J es la oportunidad que tienen los españoles de responder a Sánchez en defensa de la igualdad de todos, de la libertad de la prensa o de la separación de poderes. Y en defensa de nuestros agricultores o nuestros jóvenes. Para la número dos de Feijóo, lo importante es para qué ganar: «Un Partido Popular europeo fuerte, con una delegación española fuerte, hace que los intereses de España vayan a estar mejor protegidos que nunca en Europa».

PREGUNTA- ¿El 9J es un plebiscito sobre Pedro Sánchez?

RESPUESTA.- El 9J es la respuesta que los españoles podemos dar a Pedro Sánchez sobre la política que está desarrollando en nuestro país. El 9J es la respuesta a la entrega del principio de igualdad de todos ante la ley por mantenerse en el poder. El 9J es la respuesta a esas políticas que están pensando única y exclusivamente en el interés del gobierno y no en el interés, por ejemplo, de los agricultores, que han pasado a un segundo plano, o de los jóvenes, que no le importan a este gobierno para nada. Al Gobierno no le importa cómo garantizarles su futuro o cómo conseguir que accedan a una vivienda. El 9J es la respuesta también a los ataques a la libertad de prensa. El 9J es la respuesta al intento de controlar el resto de los poderes para tener mínimos controles. El 9J, con el voto, es, sin duda alguna, la respuesta que los españoles tenemos al alcance de nuestra mano, justo un año después de las elecciones generales, para decirle a Pedro Sánchez ‘contigo no’.

P.- ¿Y el PP a qué aspira? ¿A ganar o a golear?

R.- Nosotros aspiramos a ganar y, además, a que el Partido Popular sea una de las principales delegaciones dentro del Partido Popular Europeo. Un Partido Popular europeo fuerte, con una delegación española fuerte, hace que los intereses de España vayan a estar mejor protegidos que nunca en Europa. Y eso es lo importante. Lo importante es para qué queremos ganar. El Partido Popular se presenta a estas elecciones para ganar, por supuesto, pero el objetivo es que, con ese triunfo, protejamos a la sociedad española y a nuestros jóvenes para que tengan futuro a través de las políticas económicas. Planteábamos esta semana una iniciativa que demuestra qué camino queremos darles a las futuras generaciones, que no tienen que ser las generaciones que mantengan ahora en el poder a Pedro Sánchez y lo hagan sobrevivir a su costa, sino generaciones que tengan futuro. Planteábamos que durante los cuatro primeros años de vida profesional los jóvenes españoles no paguen impuestos. ¿Para qué? Para que puedan tener capacidad de independizarse y, por tanto, tomar las riendas de su vida. Queremos ganar las elecciones para proteger a nuestros agricultores, para proteger nuestra agricultura y nuestra ganadería. Al frente de la lista del Partido Socialista, la vicepresidenta Teresa Ribera, es la principal responsable de que el lobo, por ejemplo, haya estado campando a sus anchas por los montes y campos devorando ganadería. Nosotros queremos proteger al agricultor, al ganadero, con una política, una PAC flexible, con menos burocracia. Con una PAC negociada que proteja las rentas de los agricultores. Y por supuesto, queremos protegerles de la competencia desleal de terceros países a nuestros productos a través de las cláusulas espejo. Estas son algunas de las cuestiones para las que queremos ganar el 9J. Queremos más seguridad y para eso necesitamos que el Partido Popular gane las elecciones. Y, por supuesto, queremos que este sea un camino de esperanza para la sociedad española. Si el Partido Popular tiene un resultado contundente el 9 de junio, los españoles le estaremos enseñando la puerta de salida a Pedro Sánchez. Eso también se juega el 9 de junio.

P.- Habla de resultado «contundente» ¿Se marcan alguna diferencia entre PP y PSOE para considerar un éxito esa victoria si se produce? En Moncloa dicen que tres puntos sería un empate técnico

R.- Bueno, yo creo que tres puntos es ganar las elecciones, sin duda alguna. Nosotros partimos de ser la segunda fuerza política. De haber tenido 13 eurodiputados las pasadas elecciones. 12 y, al final, con el Brexit, 13. Por tanto, partimos de ahí y vamos a trabajar para conseguir el mayor número de eurodiputados posibles para ser la primera fuerza política en España y consolidar ese liderazgo que los españoles nos llevan dando durante las últimas elecciones. Y para que, también, ese liderazgo, además, sea la muestra a los españoles de que hay esperanza, de que haya alternativa y de que, por supuesto, estamos ya en una cuenta atrás para que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno de España y para que haya un nuevo presidente que sea Alberto Núñez Feijóo. Pero, sobre todo, para que lo que cuente en este país sean los españoles y sus problemas tengan respuestas. A eso es a lo que aspiramos. Y por supuesto, a que ese sea un resultado contundente.