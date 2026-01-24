Crecen los simpatizantes de Vox por el hartazgo de robos en el Aragón rural: «¡Ya no voto a la izquierda!»

Además del rechazo al Pacto Verde que Vox abandera a nivel europeo –a través de Patriots–, son cada vez más los agricultores y ganaderos que ven en la formación una posible solución a un problema cada vez más frecuente en sus explotaciones: la oleada de robos en el campo.

Atraídos por el discurso de Santiago Abascal contra Mercosur y la deportación de todos aquellos inmigrantes que hayan delinquido, son muchos los que acuden a las ruedas de prensa que convoca en las zonas rurales, convirtiéndose en una especie de mitin donde, sin efectos de sonido y capella, el líder de Vox logra mandar un mensaje alto y claro a todos los hombres de campo que se acercan: «Hay alternativa».

Una alternativa que algunos de ellos vieron otrora en la izquierda y que ahora aseguran que ya no votarán, como explica a OKDIARIO un agricultor en La Almunia de Doña Godina, un municipio de Zaragoza que Abascal ha visitado en su gira por el Aragón «más abandonado» para conquistar a los parroquianos de cara al 8 de febrero donde Vox medirá sus fuerzas con la ambición de «ser presidente de España», como ha declaró en Extremadura.

«Yo no sé si lo votaré, pero lo que tengo claro es que no voy a votar a la izquierda. Como votante de izquierdas soy incapaz de votar a Pedro Sánchez ni a [Alberto] Núñez Feijóo. Lo que están haciendo con Mercosur es inaguantable. Sólo pagamos. No puedo competir con los productos de fuera», señala.

Él, como el resto de los que se encuentran en la plaza del pueblo, hablan de los robos que sufren con frecuencia de un tiempo a esta parte en sus explotaciones. «Antes tenía las puertas abiertas, ahora me roban de todo. Los cogemos y no hay consecuencias, yo les pegaba un tiro para defender mi propiedad, pero no quiero ir a la cárcel», expresa mientras espera a que llegue el líder de Vox, con una mirada que evidencia la desesperación de un hombre de campo que se le deshace la vida entre las manos y está sumido en la impotencia de no tener armas para enfrentar los desafíos del porvenir.

«A mí me robaron el tractor. El seguro no te cubre todos los arreglos, y tampoco nadie me compensa por las semanas que no he podido trabajar al no poder disponer de él», señala una joven agricultora que también ha ido a escuchar a Abascal ante la cámaras de televisión. Al principio no quiere salir y que se le pueda identificar: «Luego los ladrones me reconocerán e irán a por mí», dice con cierto miedo hasta que se decide a poner rostro a su historia.

Vox demanda más seguridad en el campo

Son muchos los vecinos de las localidades rurales que llevan años demandando mayor seguridad, una exigencia que respaldan todas las organizaciones agrarias. Precisamente en este municipio de la comarca de Valdejalón, hace justo un año que el candidato aragonés de Vox, Alejandro Nolasco, visitó para exigir más presencia de la Guardia Civil.

Desde aquí escenificó el motivo por el cual «no iba a apoyar los presupuestos» del PP «si no tomaba medidas» en materia de inmigración, puesto que, según sostienen los de Abascal, el problema de la inseguridad y los robos en esta comarca lo protagonizan extranjeros. Algo que ratifican los propios dueños de las explotaciones cuando se les pregunta. «La mayoría son magrebíes, los tenemos vistos en las cámaras», explican a nuestros micrófonos. «Los cogen y luego los sueltan», añaden.

Según datos oficiales de 2025, la criminalidad en Aragón aumentó un 8,3%. «El pequeño comerciante y el autónomo están siendo literalmente atracados no sólo por los impuestos socialistas sino, también, literalmente atracados por bandas de delincuentes».

«La mayoría de ellos son marroquíes, argelinos y algunos nacionalizados de primera generación», alertaba Nolasco por aquel entonces. Un año después, en el marco de unas elecciones autonómicas anticipadas, vuelve con el presidente de Vox, rodeado de muchos «curiosos», como algunos se definen a sí mismos sin tener claro su voto.

«También soy agricultor, pero no quiero salir en la televisión. Ya sabes cómo son los pueblos, luego te señalan. Pero estamos cansados», explica uno de los presentes. Hablando con ellos, se percibe un cansancio generalizado en el sector, que Abascal culpa al «bipartidismo».

«Mercosur es el certificado de defunción del campo español», después del Pacto Verde, que fue «la amenaza de muerte» y que, según señala ante las cámaras en esta comarca, «habían impulsado durante muchos años el PP y el PSOE de la mano».