El Constitucional tampoco admite el recurso del ex marido de Oltra contra su ingreso en prisión

El Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el recurso de amparo interpuesto por el ex marido de Mónica Oltra, Luis Eduardo Ramírez Icardi, tras ser condenado por abusos sexuales continuados a una menor en un centro tutelado de la Generalitat Valenciana del que era educador. La defensa de Ramírez Icardi pedía en este recurso suspender la ejecución de la pena de cinco años de prisión a la que fue condenado, algo que el Constitucional no avala por el momento. El ex esposo de la que fuera vicepresidenta de Valencia tendrá que entrar en la cárcel en la fecha de ingreso prevista para este 16 de febrero.

El pasado 9 de febrero, la defensa de Luis Eduardo Ramírez Icardi presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales. La Corte de Garantías recibió el recurso y ha respondido al abogado del condenado que no puede aceptarlo dándole un plazo de 10 días para hacer alegaciones o poder volver a presentar un nuevo amparo si así lo consideran oportuno.

Esta decisión provoca que el ex marido de Mónica Oltra debe cumplir con el fallo de los tribunales valencianos que condenaron al educador a cinco años de cárcel. El juez tramitó su ingreso en el centro penitenciario de Picassent (Valencia), inicialmente previsto para el día 6 de febrero, aunque su letrada solicitó posponerlo diez días porque tenía una cita médica el día 15, de modo que se acordó finalmente el viernes 16 como fecha límite. Ahora, llegado este día y con la vía del amparo ante el Constitucional agotada, debe entrar en prisión para cumplir con su condena.

Previamente, antes de recurrir ante el Constitucional, el ex de Mónica Oltra trató de que el Tribunal Supremo rebajara su condena mediante un recurso de casación. Los magistrados de la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal rechazaron este intento desestimando por unanimidad el recurso y ratificando la condena de cinco años de prisión dictada por instancias inferiores.

La víctima se opone

La defensa de la menor que fue abusada por el ex marido de Mónica Oltra reaccionó de inmediato al conocer que Ramírez Icardi estaba intentando retrasar su ingreso en prisión pidiendo amparo ante el Constitucional. En un escrito de oposición en posesión de este periódico, la abogada de la chica denunciaba la «actitud torticera» del condenado para evitar entrar a las celdas de la cárcel.

«Desde el mes de diciembre es conocedor de la Sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la condena y cuando ha sido requerido para el ingreso voluntario en prisión, primero lo retrasó alegando que tenía cita con el médico sin manifestar nada del recurso de amparo que pretendía interponer, y quedando escasos días para el ingreso en prisión solicita la suspensión por la interposición del recurso de amparo», denuncia la defensa de la menor abusada en el escrito de oposición remitido al juez.

Además, también piden a la Audiencia Provincial de Valencia en este documento que no espere a la resolución del Constitucional para retrasar el ingreso en la cárcel. La defensa de la víctima alega que existe «riesgo de fuga» puesto que el ex marido de Mónica Oltra tiene el pasaporte en su posesión y está tratando de agotar todas las vías legales en los tribunales para no entrar en la cárcel. Sin embargo, la Audiencia valenciana es clara: debe entrar en el centro penitenciario este 16 de febrero y el Constitucional, por el momento, no acepta el recurso con el que trataba de evitar el cumplimiento de la pena impuesta.

Entrada en la cárcel

La Audiencia Provincial de Valencia tampoco ha aceptado el escrito presentado por Ramírez Icardi en el que solicitaba la suspensión o paralización su entrada en la cárcel, en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional no resolviera el recurso de amparo o decidiera sobre su admisión a trámite. Este escrito fue presentado a una semana vista de la fecha programada para su ingreso en prisión y tenía como objetivo evitar in extremis su entrada en las celdas de Picassent.

La Sala Segunda de la Audiencia valenciana ha tumbado este escrito. Los jueces consideran que no ha lugar a su petición de suspender cautelarmente el ingreso en prisión hasta que la Corte de Garantías decidiese si admitía o no a trámite el recurso de amparo que presentó. El educador pierde también esta batalla.

Ahora, tal y como ha podido conocer OKDIARIO, el recurso del Constitucional no ha sido admitido a falta de las alegaciones que pueden presentar las partes en un plazo de 10 días. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional no avala que el ex marido de Oltra que abusó de forma continuada de una menor tutelada por la Generalitat Valenciana no entre en prisión. Luis Eduardo está condenado en firme.