Daniel Pérez Vilajosana, concejal de la CUP en el municipio de Cubellas, ha celebrado el intento de asesinato que sufrió Alejo Vidal-Quadras a las puertas de su casa en Madrid. Y no sólo eso. Además ha lamentado que el ex líder del PP de Cataluña y fundador de Vox sobreviviera al atentado: «Parecía que iba a ser un gran día pero al final no lo fue tanto».

El portavoz de Vox en el ayuntamiento del municipio, Jorge Mena, ha denunciado públicamente a través de su perfil en redes sociales las declaraciones de Daniel Pérez después de haberlo hecho durante la celebración de un pleno.

Al tomar la palabra, Mena no duda en dirigirse a él de manera directa: «El señor Pérez, ante la noticia del intento de asesinato de nuestro ex presidente Alejo Vidal-Quadras, publicó un mensaje en redes sociales en el que decía ‘Pues al final hace un buen día’. ¿Es usted el que nos va a dar lecciones de antifascismo?», le reprocha.

DANIEL PÉREZ VILAJOSANA@danielpvila AQUÍ TENÉIS AL CHARNEGO SEPARRATA pic.twitter.com/e3xQ9gSy5P — meloinvento044 (@meloinvento044) November 27, 2023

Ante el silencio del concejal de la CUP, el portavoz de Vox continúa con su discurso: «¿Lo puedes repetir, por favor?», le pide. Daniel Pérez responde entonces haciendo referencia al hecho de que Vidal-Quadras sobreviviera al ataque: «No acabó siendo un buen día».

Jorge Mena le pide inmediatamente que lo «retire»: «Si no, nos reservamos el derecho a emprender acciones legales contra usted», advierte. Pero, lejos de retroceder, el concejal de la CUP se mantiene y repite una vez más: «Parecía que iba a ser un gran día pero al final no lo fue tanto».

Así fue el atentado a Vidal-Quadras

El ex líder del PP en Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, de 78 años, fue tiroteado en la cara a las puertas de su casa en Madrid el pasado 9 de noviembre. El dirigente político fue trasladado y operado de urgencia en el hospital madrileño Gregorio Marañón.

La Policía recibió el aviso poco antes de las 14:00 horas y se desplazó de inmediato al lugar del suceso, la calle Núñez de Balboa, donde reside. Dos encapuchados le dispararon en la cara y se dieron a la fuga en una moto de gran cilindrada.

El pasado 23 de noviembre recibió el alta de traslado a planta, donde permanece custodiado por un dispositivo policial para velar por su seguridad. Desde el atentado del 9 de noviembre y tras ser intervenido de una doble fractura mandibular por el disparo permanecía ingresado en la UCI.