Desolación en los tribunales. La falta de medios impuesta por el Ministerio de Justicia, en manos de Félix Bolaños (PSOE), junto a la huelga de letrados, ha provocado retrasos «insoportables», a ojos de los abogados. OKDIARIO ha localizado varios señalamientos de juicios para 2026 e incluso para 2027. «Me notificaron un juicio para febrero de 2027. En el Juzgado de lo Social número 4 de Almería. Luego tendré que cruzar los dedos y que no coincida el día del señalamiento con alguna huelga…», lamenta el abogado Alfonso Provencio, mostrando el auto judicial. Se trata de un tema de prestaciones de Seguridad Social, un complemento de maternidad que tardará en resolverse más de cuatro años si no hay novedades.

No es el único caso, la tardanza de la Justicia es «desesperante» para multitud de letrados. El mantra de «la Justicia que es lenta no es justicia» se escucha frecuentemente en muchos despachos de jueces, fiscales y abogados, pero en determinadas instancias no es posible evitar esas demoras interminables.

También en Sevilla se ubica otro juicio a muy largo plazo. El Juzgado de lo Social 9 de Sevilla ha señalado un juicio para reclamar una cantidad por parte una trabajadora en relación a una paga extraordinaria, de unos 12.000 euros, para el 22 de abril de 2027. «Es para agarrarse a la silla o a lo que tengáis más a mano… ¿Esto es Justicia? Yo ya he mandado a imprimir la agenda de 2028 porque lo mismo la estreno en breve», dice Daniel Sánchez, otro abogado andaluz.

El despacho Campos Sánchez Abogados también pone el grito en el cielo porque, en este caso en Murcia, se ha notificado que un juicio se celebrará el 4 de mayo de 2026. Otro letrado, Carlos Manrique, da a conocer otro señalamiento el 10 de diciembre de 2026 que se le notificó en noviembre de 2022. «El Juzgado de lo Social de Almería nos cita para diciembre de 2026. Increíble, tan sólo para dentro de 4 años y 2 meses.

«Me voy a morir antes»

En Málaga se encuentra el Juzgado de lo Social 3 que está citando a personas que reclaman a la Seguridad Social para octubre de 2026. «Me voy a morir sin el complemento de pensión», afirmó el jubilado cuando le dijeron la fecha. Tendrá que ir al Juzgado dentro de 3 años un día antes de su 77 cumpleaños. También en juicios penales, por ejemplo, en Melilla los abogados tendrán que esperar a 2026 para aclarar un asunto ligado a violencia de género.

Señalamiento judicial en 2027.

La desesperación ha provocado situaciones críticas. En verano de 2023 un hombre arrancó una huelga de hambre para pedir un adelanto en un juicio señalado para 2026. El vecino sevillano Julio César Hierro espera desde 2021 un juicio para que se le reconozca la situación de incapacidad.

Los casos mediáticos tampoco quedan fuera de este lastre. Una parte del caso de los ERE se celebrará en 2026. Quedan cerca de cien piezas pendientes en la macro causa y ya se acumula una década de pleitos. Se ha llegado a citar a personas que fallecieron. Además, todavía se prevé una década al menos para concluir este asunto.

Los abogados lamentan que para el Tribunal Constitucional no tiene especial importancia constitucional que un juicio por discapacidad se haya señalado a tres años y medio vista. La demanda se registró en agosto de 2022, el juicio será en 2026, tres años y cuatro meses después, «esto es terrible», lamentan. La Corte de Garantías inadmitió a trámite un recurso de amparo sobre este caso hace escasas semanas.

El malestar entre los abogados y sus clientes es máximo. Escuchan al Ministerio de Justicia, que encabeza Bolaños, hablar de modernización y robotización de los trámites en el Plan Justicia 2030 pero ven con desesperación que lleguen señalamientos para ese año 2030 antes de que se reduzcan los retrasos.

La afección de la huelga de los letrados de justicia para reclamar mejoras laborales también ha tenido un fuerte impacto. Una letrada explica que primero se señalan con prioridad los juicios que fueron suspendidos. Después lo pendiente y, por último, las nuevas demandas. En algunos juzgados se plantean dar traslado para que las partes intenten mediar extrajudialmente y no señalar vistas innecesarias.

«Los señalamientos los hace el juez, él pauta el número de señalamientos por día y por semana. No veo justo doblar el número de juicios, pues la carga de trabajo de por sí es infame», afirma la citada letrada de la Administración. «Hay juzgados que claramente necesitan un refuerzo o la creación de otro órgano. Un juzgado que señala a más de un año vista no es un juzgado que funcione bien», agrega para recordar que es de Bolaños y del Ministerio de Justicia la responsabilidad de ampliar las plantillas de los tribunales.