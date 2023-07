El Club Náutico de Sangenjo retrasa una regata para que Juan Carlos I pueda asistir tras el 23J

El Real Club Náutico de Sangenjo mueve al último fin de semana de julio su regata de la Liga Española de 6 Metros para que pueda competir el Rey Juan Carlos y evitar así entorpecer las elecciones generales del próximo 23-J. Si bien no existe por el momento comunicado oficial del club deportivo, fuentes cercanas al monarca aseguran a OKDIARIO que estaba programada inicialmente para este próximo fin de semana y se ha retrasado con la intención de no quitar el foco mediático del periodo electoral, así como para que Don Juan Carlos disponga de la oportunidad de navegar antes de irse al mundial del próximo agosto en la isla británica de Wight.

Se trataría de la tercera visita del monarca a la localidad pontevedresa con el propósito de prepararse para la competición mundial que ya ha ganado en dos ocasiones. Un movimiento de fechas que no responde sino al buenhacer de la actual institución monárquica porque las cuestiones relacionadas con la Jefatura de Estado -incluso las que no dependen del Rey Felipe VI, como los escándalos aún pendientes de resolver de su padre- no resten el protagonismo al sufragio que ejercerán los más de 37 millones y medio de españoles llamados a las urnas en dos fines de semana.

Una regata discreta

De hecho, la regata que se celebrará a finales del presente mes es más sencilla que otras a las que ya ha asistido Don Juan Carlos. «No habrá entrega de premios, simplemente saldrán los barcos, y después de que vuelva el último a puerto, cada competidor saldrá en su vehículo». Por tanto, no se volverá a contar con instantáneas del Rey Juan Carlos dando la mano a los ciudadanos curiosos que decidan ir a verle a los alrededores del club náutico, como tampoco se verá al monarca en más actos públicos personales, como sucedió en su primera visita a Sangenjo cuando fue a ver un partido de balonmano de su nieto Pablo Urdangarín.

Silencio desde Zarzuela

Desde Zarzuela no se ha emitido ningún comunicado oficial al respecto de la visita de Don Juan Carlos. Sin embargo; fuentes cercanas al entorno del padre de Felipe VI insisten a este digital en que «se les dio orden expresa a Pedro Campos -amigo y anfitrión de Don Juan Carlos-, así como al Real Club pontevedrés, después de la primera visita a Sangenjo en 2022, de guardar la máxima confidencialidad» para «no otorgar ningún tipo de protagonismo a Juan Carlos I».