Ciudadanos en liquidación: despidos improcedentes entre denuncias de un ERE encubierto

El partido comunicó al empleado el despido por causas productivas y organizativas. Sin embargo, el puesto no se eliminó. Las labores que ostentaba eran esenciales y se encargaron a otra persona con un sueldo mucho menor. «La empresa no ha justificado las causas productivas y organizativas expuestas en la carta de despido. Ha quedado acreditado que el puesto de trabajo no ha sido amortizado, sino que se ha trasladado a un trabajador de la sede de Barcelona a la sede de Madrid para realizar las mismas funciones», zanja el juez.

Este despido improcedente se suma a varios más que se acumulan en Recursos Humanos. Uno de los despidos fue precisamente en ese mismo departamento. También ha habido salidas en puestos de administrativos, secretarias, etc. Esto se suma a los contratos rescindidos en el Congreso y en parlamentos regionales como el Parlament catalán y la Asamblea de Madrid.

Pesimismo

Las fuentes consultadas trasladan un panorama negro. Explican que desde la salida de Albert Rivera y José Manuel Villegas no se ha levantado cabeza. El equipo de Arrimadas no estarían consiguiendo ilusionar a la plantilla y han generado un clima de hostilidad. «En la sede antes entraban 60 o 70 personas al día, ahora menos de una decena», puntualizan.

Albert Rivera con Inés Arrimadas en el Congreso

La formación naranja también ha metido la tijera en las sedes municipales. Se han ido cerrando progresivamente varios locales. Por el contrario, se descarta abandonar la gran sede nacional que se reformó en 2015 en la calle Alcalá. El alquiler no es caro y dejarla sería un claro signo de agotamiento del partido. Ciudadanos sigue exprimiendo los recursos en forma de subvenciones electorales que cosechó durante sus años de bonanza.

A pesar de que entre los cargos naranjas es habitual escuchar que «nadie está al volante» del partido y que no hay un plan claro para recuperar el esplendor perdido, el puesto de Arrimadas no es objeto de debate. Este mismo miércoles ha dicho que dejar el liderazgo del partido sería «lo más fácil, pero no sería la solución para salvar el partido». Ha puntualizado que Rivera dejó el cargo tras 13 años y ella sólo lleva dos. «Para mí lo fácil sería dimitir o aceptar los tentadores cargos del PP», ha trasladado la líder de Cs.

Refundación