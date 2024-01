Cayetana: «Pueden aprobar que Sánchez es Aristóteles, pero no dejará de ser un perdedor sin escrúpulos»

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha arremetido este miércoles contra el pacto entre Pedro Sánchez y Junts para incluir el terrorismo en la Ley de Amnistía. La diputada popular ha retratado al PSOE y a sus socios, a quienes ha advertido incluso que «están tratando con un maestro de la bolita». «Pueden aprobar una ley que diga que Puigdemont es Napoleón y Sánchez, el nuevo Aristóteles, pero no van a dejar de ser lo que son: un prófugo de la Justicia y un perdedor sin escrúpulos», ha aseverado Álvarez de Toledo.

La portavoz parlamentaria ha denunciado que Sánchez y su partido «son cómplices de terroristas» y «de quienes promovieron la quiebra de la ley en Cataluña usando las barricadas, la violencia y el terror».

Así, ha opinado que la enmienda pactada por el Gobierno con Junts y ERC supone una «doble amnistía» y una «transacción corrupta» por la cual Sánchez asume el «borrado de los delitos a cambio de mantenerse en el poder».

La enmienda pactada por el PSOE con Junts y ERC -y apoyada por Sumar, Podemos, PNV y Bildu- supone incluir en la Ley de Amnistía los delitos de terrorismo salvo que «de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos», dando a entender así que existe un tipo de terrorismo que no provoque dichas violaciones.

Con ello, se permitiría amnistiar a los 12 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 10 encausados por los disturbios promovidos por Tsunami Democràtic, entre ellos, el ex presidente catalán Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira.

En concreto, Sánchez y sus aliados han acordado modificar el artículo 2, en su apartado d), para precisar que quedarían excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo «siempre y cuando» la intención de los acusados fuese generar «violaciones graves de derechos humanos». Desde Moncloa alegan que el cambio permitirá dotar a la ley de una mayor «seguridad jurídica».

Terrorismo «light»

Cayetana Álvarez de Toledo ha aseverado que dicho acuerdo «hunde» al partido de Pedro Sánchez «en un abismo jurídico y moral» y se ha preguntado quién decidirá que las violaciones de los derechos humanos «son light». «Desde ayer hay dos tipos de terrorismo, el que viola los derechos humanos y el que te asegura siete votos», ha ironizado.

La diputada ha recordado además la violencia del separatismo contra los policías, que quedarán ahora desprotegidos con la nueva ley.

«Yo visité a un policía en el hospital, estaba tumbado en una camilla con el cráneo partido y los pulmones encharcados, luchando por su vida. Una víctima del terror separatista que ahora Sánchez legitima para seguir en el poder», ha reprochado.

Etarras

Igualmente, se ha dirigido a Bildu y ha sugerido que la amnistía se aplicará también a los etarras en prisión: «A Txapote, de momento, difícil, aunque todo se andará. Pero a los procesados por colaboración, extorsión, amenazas, estragos… ¿por qué no?».

«¿Y el secuestro? El de Ortega Lara, 532 días en un zulo, podría constituir una violación grave de los derechos humanos, según la doctrina Bolaños, ¿o como es de Vox, no?», se ha preguntado.

Dirigiéndose a Junts, Cayetana Álvarez de Toledo ha considerado que a la formación de Carles Puigdemont «le interesa que Sánchez dé la cara». «Entre las promesas y los hechos media la realidad. Están tratando con un maestro de la bolita», les ha aconsejado, recomendándoles también que «no se fíen» del socialista.

«Su inconstitucional, antieuropea y corrupta Ley de Amnistía no tiene futuro. Pierdan toda esperanza. Pueden aprobar una ley que diga que Puigdemont es Napoleón y Sánchez, el nuevo Aristóteles, pero no por ello van a dejar de ser lo que son, un prófugo de la Justicia y un perdedor sin escrúpulos», ha destacado. «La verdad es la realidad», ha añadido, «y la realidad es que en España hay algo por encima de Sánchez y de cualquier mayoría parlamentaria, la Constitución española y el Derecho europeo».

Finalmente, ha advertido que «Europa no se a va inmolar en el altar del sanchismo» y que «no podrán blindar a Puigdemont ni a Sánchez porque para eso tendrían que sacarnos de Europa». «Es la grandeza del Estado de Derecho, que no todo lo permite», ha incidido.

«Me pregunto hasta dónde llegarán el sectarismo, el miedo y la sumisión. ¿No tendrán sentido crítico, conciencia o un poco de valor?», se ha preguntado también, dirigiéndose a los socialistas.

Álvarez de Toledo ha considerado que Sánchez «confía en el cansancio español, pero se equivoca».

«Su muro es un búnker del que no puede salir, la mayoría española está fuera y comparte un suelo moral esencial: la verdad importa, la sedición no se indulta, el terrorismo no se amnistía, y menos a cambio del poder», le ha advertido al presidente del Gobierno.