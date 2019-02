Este jueves una mujer de origen inmigrante se ha convertido en un icono de la resistencia contra la violencia separatista. “La tienda es mía y vosotros no me pagáis el alquiler y yo tengo que pagar si cierro”, ha expresado ante el piquete que le acosaba a las puertas de su local.

Se trata de una tienda de telefonía en el barcelonés municipio de Terrassa. Sin dudarlo, la mujer se ha enfrentado a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), jóvenes encapuchados que pedían que cerrara el establecimiento.

“Yo apoyo la causa, pero no así”, sentencia la mujer visiblemente molesta por las formas de los manifestantes. “Grabaré lo que tenga que grabar”, señala con el móvil en la mano para tener pruebas de los hechos.

Mientras tanto, los independentistas le arrojaban folletos y le espetan: “¿Quién te ha amenazado? Nadie te ha hecho nada”.

DIRECTO https://t.co/eP04a8mxWq "Aquí termina su derecho. Vosotros no me pagáis el alquiler y yo tengo que pagar si cierro". El rifirrafe entre los CDR y la empleada de una tienda que no quería hacer huelga. Vídeo de Cristóbal Castro pic.twitter.com/coZO3EBu5r

— EL PAÍS (@el_pais) February 21, 2019