Ya sólo falta un día para que se celebren las elecciones autonómicas en Cataluña del 21D. En las calles aumenta la crispación y la división entre los separatistas y los constitucionalistas, como ha ocurrido en el municipio de Hospitalelt de Llobregat (Barcelona).

Aumenta la división entre los independentistas. En las redes sociales ERC está difundiendo un cartel en el que vinculan a Carles Puigdemont con la trama corrupta de CDC bajo los mandatos de Artur Mas y Jordi Pujol. En el mismo, sitúan a Oriol Junqueras en la misma posición que los ex presidentes de la Generalitat, Francesc Macià y Lluís Companys.

“Yo no me he movido de donde estaba”, ha asegurado Puigdemont para contestar a las críticas que le lanzó Junqueras por su fuga a Bruselas y así evitar a la justicia española. “No nos escondemos y somos consecuentes”, ha indicado el ex presidente para justificar su huida junto a otros ex consellers del Govern.

El PP de Cataluña está realizando varios sondeos internos sobre intención de voto, y la principal conclusión es que el trasvase de votantes a Ciudadanos puede tener un efecto indeseado: en determinadas circunscripciones, ese voto pueda acabar beneficiando a Puigdemont, Junqueras o la CUP. De ahí que los ‘populares’ sostengan su mensaje de que el voto útil son ellos y no los de la formación naranja.

El pasado domingo tuvo lugar el debate electoral al que acudieron todos los candidatos para empezar la recta final de la campaña de estos comicios.

Los candidatos separatistas de Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, Josep Rull y Carles Mundó, arremetieron contra la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, puesto que los últimos sondeos afirman que la candidata del partido naranja se disputaría el primer puesto del 21-D con los independentistas. Los ex miembros del Govern en prisión preventiva fueron el objeto de estos enfrentamientos.

Junqueras había resaltado que se encontraba en prisión preventiva porque “hemos demostrado que damos la cara”, añadiendo a su vez que “no me escondo nunca de lo que hago y porque soy consecuente con mis actos, decisiones, pensamientos, sentimientos y voluntad”.

No obstante, Arrimadas también protagonizó encontronazos con los líderes ‘constitucionalistas’ del PSC y PPC, Miquel Iceta y Xavier García Albiol. El motivo de estos desencuentros fueron los posibles pactos tras el 21-D, ante las inciertas mayorías que pronostican las últimas encuestas.

Pero también hubo tensiones entre los separatistas. ERC avisó a JxCat de que propondrán a Oriol Junqueras como presidente de la Generalitat en caso de que ganen las elecciones, en detrimento de Carles Puigdemont.