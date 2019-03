La carrera electoral: VOX recauda 200.000 € en menos de 48 horas y Podemos apenas 80.000

Podemos ha recaudado en 48 horas menos de la mitad de lo que hizo VOX en sus dos primeros días, 80.700€ y 200.000€ respectivamente.

Podemos ha comenzado su periodo de recaudación para las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 28 de abril. En las primeras 48 horas ha conseguido reunir 80.700 euros, casi 120.000 euros menos de lo que consiguió VOX en la misma franja de tiempo.

El pasado miércoles, Podemos estrenó su campaña de recaudación para los comicios. Los de Pablo Iglesias usan el sistema de microcréditos, una suerte de préstamos aportados por los ciudadanos y que los morados se comprometen a devolver en 12 meses.

A pesar de que se trata de un dinero que vuelve al bolsillo del militante, Podemos no ha llegado ni a la mitad de financiación conseguida por VOX. El partido de Santiago Abascal consiguió en tan solo un día 136.000 euros, una cifra que se vio aumentada en su segunda jornada con unos 70.000 euros más.

Podemos, por su parte, ha conseguido reunir 80.700 euros en dos días. En las primeras 24 horas de lanzamiento de su campaña acumuló un total de 30.600 euros, una cifra más de cuatro veces menor a la de VOX (136.000€).

Los interesados en sufragar la campaña de Podemos pueden aportar préstamos de entre 50 y 1.000 euros, según la web del partido morado. La devolución se producirá cuando la formación reciba la correspondiente subvención electoral, en función de sus resultados.

“Solo en el improbable caso de que el total de la subvención fuera menor que el total del préstamo recibido, el total de las cantidades no cubiertas deberán ser devueltas de forma proporcional en el plazo máximo de 12 meses. La entidad Banca Ética Fiare supervisará y proporcionará apoyo técnico durante todo el proceso”, añaden.

VOX no tiene número mínimo de aportación pero se trata de donaciones y no prestamos por lo que no serán devueltos a los militantes. Este dato acentúa más el dato de diferencia entre la recaudación de ambas formaciones ya que, a pesar de que el método de Podemos es más ventajoso para el militante, no han conseguido reunir ni la mitad de lo que han hecho el partido de Abascal.

Noticias ‘fake’ sobre su recaudación

Podemos ha usado, una vez más, la herramienta de textos ‘Telegra.ph’, una plataforma desarrollada por el servicio de mensajería instantánea Telegram mediante la que cualquiera puede publicar noticias y hacerlas pasar como reales.

El secretario de organización, Pablo Echenique, ha hecho uso de ella para difundir a través de redes sociales el dato positivo de su recaudación.”Récord en PODEMOS. En 24h recauda más que en las elecciones del 20D y 26J”, reza el titular de la ‘noticia’.

De esta manera, Echenique mostraba como éxito la campaña de microcréditos creada por el partido. Pero lo hacía con una noticia inexistente creada previsiblemente por ellos mismos.

No es la primera vez que usan esta técnica para camuflar el desplome que revelan las encuestas para Podemos. Pero, ¿cómo lo hacen? La técnica usada es realmente muy sencilla.

Tras escribir un título y un texto, únicamente hay que hacer clic en ‘Publicar’ y se genera una noticia con un código y una imagen muy similar a la de cualquier medio de comunicación.

Por lo tanto, lo único que tiene que hacer Podemos es escribir lo que consideren oportuno y copiar el enlace en sus redes sociales para hacer pasar sus noticias como verdaderas.