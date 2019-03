La alcaldesa de Madrid proclamó que la capital era una "ciudad libre de desahucios". Sin embargo, día a día se producen desalojos forzosos de familias sin alternativa.

Este viernes Ely, una mujer madre soltera y con discapacidad debido a unas fracturas en los dos calcáneos (tobillos), ha sufrido un dramático desalojo en el barrio de Tetuán.

Tal como informa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH Madrid), Ely y su hija de 8 años han tenido que abandonar la vivienda tras más de 5 años en la misma por no poder pagar las facturas. La lesión de Ely le obliga a ir en muletas, además, lleva un año de baja por esta circunstancia, lo que le imposibilita tener ingresos económicos.

El desalojo había sido pospuesto dos veces pero a la tercera ha ido la vencida. La concejal presidenta de Tetuán, Monste Galcerán (Ahora Madrid), ya desvinculada de Manuela Carmena, ha estado presente en el desahucio, aunque es el área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo quien tiene las competencias en este campo.

“Un alquiler social del Ayuntamiento es la única esperanza que le queda, pero aún faltan meses para saber si le corresponde una de las 288 viviendas de la última adjudicación en curso. Las instituciones fallan si no evitamos el desastre”, comenta en Twitter sobre este caso Carolina Alonso, miembro de la dirección de Podemos Madrid, formación también que ha roto puentes con Carmena.

“Los diputados del Congreso, ya de vacaciones hasta las próximas elecciones, no han aparecido por este desahucio, son los cómplices pasivos de la injusticia que ha sufrido Ely”

Los antidesahucios destaca que “el desahucio se ha acabado ejecutando aunque existen unas medidas cautelas mandadas por la ONU, donde se solicita el aplazamiento del desahucio, mientras se estudia el caso de Ely”.

#HoyTodasSomosEly #JuevesFeministas @PahLeganes

Se llevan al hospital y aprovecha el juzgado número 5 de primera instancia para cambiar la cerradura

Vulnerando los derechos de una menor a pesar que la ONU dijo que no se podía ejecutar el desahucio

La han dejado en la calle pic.twitter.com/R4GfFQdVQF — may💓♀️#Radfem (@xulitageta) March 1, 2019

En esto se han basado tanto el abogado de Ely como la concejala del distrito de Tetuán para evitar el desahucio y conseguir una prórroga, pero la comisión judicial y el juzgado nº 5 de Instrucción de Madrid no han atendido la petición. “Estos son los verdaderos culpables de que hoy Ely esté en la calle con su hija. Se han saltado las medidas solicitadas por la ONU y, con ello, los derechos más elementales de esta familia”, explica PAH Madrid.

Crítica a la clase política

Por otra parte, los antidesahucios critican que “los diputados del Congreso, que ya están de vacaciones hasta las próximas elecciones, no han aparecido por este desahucio, mientras que por otros desalojos de alquiler de la semana pasada sí se han pasado y eso que todavía estaba abierto el Congreso. Estos son los cómplices pasivos de la injusticia que ha sufrido Ely”. Afean que Podemos politizó un lanzamiento concreto, el de la calle Argumosa, pero se olvida de todos los que suceden día a día.

“Ely sufre todas las consecuencias psicológicas, mentales y físicas de verse ya en la calle, hasta el punto que el desahucio la provoca una grave crisis de ansiedad que la impulsa a pensar e intentar suicidarse. Se la han llevado obligada y casi a la fuerza a las Urgencias de La Paz, mientras el cerrajero cambia la cerradura de la vivienda”, comentan con pesar desde la PAH.

Agregan que Ely no es la única que sufrirá estas consecuencias en su salud mental y física; “su hija también va a verse muy afectada, ya que no solo cuando llegue a casa va a comprobar que no puede entrar y está en la calle y que su madre está ingresada en Urgencias, sino que Ely se va a ver abocada a enviar a su hija con sus abuelos a 600 kilómetros de distancia para que pueda seguir estando bajo techo”. Esto, consideran, supondrá un trauma en la vida normal de la menor al romper por la mitad el curso escolar, dejar el barrio donde ha crecido desde hace 6 años, prácticamente toda su vida, y abandonar todo su entorno social y conocido por uno totalmente desconocido y sin su madre.

Lamentan que esta es una muestra de lo mal que funciona el nuevo protocolo de actuación del Gobierno con el tema de los alquileres. “Ahora que estamos a una semana de la celebración del día de la Mujer Trabajadora y en el que existe una especial sensibilidad y compromiso que garantice los derechos más elementales de las mujeres, nos encontramos que con quienes tienen que ser garantes de ellos no solo no los aseguran sino que son quienes los vulneran y violentan: Gobierno y Poder Judicial”, concluyen.