Carmen Calvo ha intervenido este viernes en el 40º Congreso Federal del PSOE para reivindicar el «feminismo» clásico que siempre ha defendido el Partido Socialista, en contraposición a la «modernidad» en alusión a Podemos. «El feminismo no es un cajón de sastre en el que se meta todo y que lo aguante todo», ha dicho la ex vicepresidenta del Gobierno.

Calvo ha querido reivindicar de esta manera su visión del feminismo, la que le costó el puesto tras una dura batalla en el seno del Ejecutivo con Irene Montero. Precisamente, las palabras de la ex vicepresidenta han sonado a reproche al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por decantarse por la visión podemita del feminismo. Calvo ha asegurado que el movimiento feminista «no es un cajón de sastre en el que se meta todo y que lo aguante todo», durante su intervención en la mesa redonda titulada Avanzamos en feminismo, donde ha sido ovacionada.

Es precisamente esta visión la que chocó frontalmente con Irene Montero. La ministra de Igualdad defendía unas tesis que abogaban por la autodefinición de un género fluido y modulable que permitiese a cualquier persona calificarse a efectos jurídicos en cualquier momento como hombre o mujer. La podemita salió victoriosa al presentar la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI. Una ley que le granjeó innumerables críticas por parte de las feministas que defienden los postulados clásicos. De hecho, desde diversas asociaciones se consideró esa ley una norma «misógina, un retroceso» para los derechos de las mujeres.

Estos colectivos agrupados en la denominada Confluencia Movimiento Feminista señalaron al Gobierno que se «autodenomina» el «más feminista de la historia» y a su juicio «está transformando las leyes contra la agenda feminista» por la que llevan «luchado durante los últimos 300 años».

«Ante la inacción cómplice de la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Igualdad ha ignorado y despreciado al movimiento feminista, promoviendo leyes contra las mujeres», aseguraba esta plataforma.

A Pedro Sánchez no le importó lo más mínimo ceder ante Podemos –de ellos depende que su estancia en La Moncloa se prolongue– y prescindir de Carmen Calvo en la mayor remodelación de un Gobierno que se ha llevado a cabo en democracia. OKDIARIO adelantó en el mes de julio las desavenencias entre Calvo y Pedro Sánchez, hasta el punto de que la vicepresidenta puso su cargo a disposición del presidente después de que éste cediera ante las tesis podemitas. Una traición al partido, desde el punto de vista de Carmen Calvo.

Ahora, en el cónclave socialista, sabedora de que las mujeres del PSOE están a muerte con ella, Carmen Calvo se ha reivindicado lanzando mensajes tanto a Podemos como a Pedro Sánchez. «Este partido se la juega con el feminismo», ha enfatizado, apelando a los hombres socialistas. «Que no os gane nadie en la defensa de los derechos de todos y todas», les ha pedido.

Calvo ha alertado de los discursos «enmascarados de falsa libertad y modernidad» que se hacen respecto a estos temas. «El feminismo no es un cajón de sastre en el que se meta todo y que lo aguante todo», ha advertido.

Pero Calvo ha admitido, en clara alusión a las cesiones de Sánchez, que el feminismo, con sus 200 años de historia, no es «sólo patrimonio» del PSOE aunque considera que sí es el único que «puede sacar esa bandera». «Pero lo tiene que hacer con el respeto debido al movimiento de mujeres que conecta con el partido y que nos vota», ha señalado en contraposición a los movimientos que defiende Podemos.

«52 escaños fascistas»

Pese a que en su intervención Calvo ha cargado veladamente contra Podemos y contra las cesiones de Sánchez, no ha perdido la oportunidad de arremeter contra Vox. «Tenemos que querernos mucho porque tenemos delante el fascismo español nuevamente organizado», ha dicho Calvo en alusión al partido de Santiago Abascal.

«Algunos hablan de feminismo liberal y de 20.000 cosas porque no saben qué hacer. Saben que esta batalla la tienen perdida porque no lo tienen claro. Hay 52 escaños de fascistas organizados y el PP no sabe dónde está», ha abundado la ex vicepresidenta.