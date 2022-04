Algunos de los principales youtubers identificados con la disidencia o en contra del discurso oficial del sanchismo cuentan su experiencia con la censura ideológica en la red. La noticia sobre la existencia del algoritmo que puede ubicar y censurar a todo aquel que haga referencia al presidente Sánchez preocupa, y mucho, a los creadores de contenidos audiovisuales, ya que esto puede cercenar su libertad como ha podido comprobar Cake Minuesa en este reportaje.

Dar argumentos a los distintos grupos de odiadores y de extrema izquierda, como RED BIRDS, que presumen públicamente de acabar y suspender cuentas por «ser fachas», es el camino hacia un relato único en una sociedad que se está acostumbrando a utilizar la palabra «censura» con demasiada normalidad.

‘Un Tio Blanco Hetero’

«En el momento que no sigues las directrices de los pequeños lobbys (Gay, Animalista , Feminista..) estás en el punto de vista y te denuncian masivamente por facha», confiesa el autor de Un Tio Blanco Hetero.

A Adriana Lastra y al Ministerio de Igualdad les gustaría acabar con lo que ellos llaman «mensajes negacionistas de género», añade.

Censura

«No van a acabar conmigo aunque me cierren todas las redes»

dice el autor de Inflovlogger, que ha sido censurado en las principales redes sociales. Igual que le ocurre al creador de Inocente Duke, quien dice rotundamente: «Yo sé que hay censura, no lo creo, lo sé». «Te cierran porque no les gusta tu ideología; no son tus vídeos, ni es que hayas infringido las normas de las redes sociales, te castigan por la ideología.»

«Hay censuradores vigilando nuestros vídeos para acabar con nosotros», dice y «no puedes blanquear el mensaje de la falsedad y la mentira como hace Pedro Sánchez». Dani Esteve, censurado en Twitter, Youtube, e Instagram y Facebook, dice que «estamos censurados en EspanishZuela o Sphanistan».

Añade que «todo está vinculado a la política y se pregunta : ¿qué es capaz de hacer este presidente en 4 años más?» .»Yo no descarto que en 4 años más podamos terminar en la cárcel, buscarán la forma de apagarnos». Por ultimo , el testimonio de Un murciano encabronado, cuenta que «a la hora de censurar no es lo qué digas, es quién lo diga».