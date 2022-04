Cake Minuesa acorrala a la izquierda madrileña con una pregunta demoledora: «¿Qué les parece que los sindicatos roben a los ciudadanos?». El reportero de OKDIARIO hurga en el tema de la socialista Carmen López salpicada por la estafa de su hija en UGT. La diputada socialista no ha acudido a la Asamblea de Madrid para dar la cara tras haber sido apartada por el PSOE al descubrirse la trama por la que su hija presuntamente habría estafado más de 2 millones de euros de FOGASA, dentro de UGT. Un tema que la izquierda madrileña prefiere que esconder debajo de sus tupidas alfombras de corrupción. OKDIARIO así lo ha comprobado en primera persona consultando a los líderes de los partidos de la izquierda madrileña.

La diputada, conocida por su ataque personal a Isabel Díaz Ayuso por el caso de su hermano, ahora no da la cara, ni da explicaciones sobre si le salpicará el enjuiciamiento de su hija. Tanto la portavoz de Más Madrid, como la de Podemos y la del PSOE echan balones fuera y no abordan el caso, a pesar de las preguntas directa que ha hecho OKDIARIO a sus portavoces. Juan Lobato, líder madrileño socialista, se remite a la apertura del juicio oral para tomar medidas y otros diputados del PSOE se niegan a condenar el robo del dinero por parte de UGT; aunque sí condenan al hermano de Ayuso a priori.

En contra

Alejandra Jacinto, de Podemos, hace en la Asamblea de Madrid un discurso contra Ayuso, Almeida y el PP en general, pero no tiene palabras sobre el dinero estafado de UGT por la hija de una socialista. Mónica García remite a la pandemia para sacar así los datos más dolorosos e incidir en culpar a Almeida y a Ayuso de corrupción, pero nada dice de UGT y del PSOE , y tampoco opina sobre Carmen López, quien tiene una hija que presuntamente se lucraba en esa misma época . La médica y madre prefiere acusar al hermano de Ayuso que no está enjuiciado, pero de los 2 millones de UGT gastados en viajes y coches de alta gama, no opina. Una incoherencia más ,que supone que los madrileños sigan sin conocer bien a los líderes de la izquierda, quienes por sectarismo y por su incapacidad de autocrítica no conectan con sus votantes.

La Fiscalía

La Fiscalía de Madrid presentó el pasado día 30 de abril una denuncia contra una empleada de UGT y otras cuatro personas por un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil. Esta denuncia se suma a otras tres presentadas contra el sindicato por la presunta trama de corrupción que habría desviado dos millones de euros del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo que garantiza las indemnizaciones por despidos.

En concreto, el represente del Ministerio Público sostiene que la trabajadora de UGT, María del Carmen Tomás López, hija de la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carmen López, desvió 2.099.680 euros procedentes de fondos transferidos del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para abonar las indemnizaciones de trabajadores despedidos y que fueron a parar a manos de su marido y de tres amigas.

Los hechos relatados en la denuncia remitida al juez recogen que Carmen Tomás López era una trabajadora del sindicato entre cuyas funciones administrativas se encontraba la de librar cheques para el pago de indemnizaciones por despido a trabajadores. Así, durante un periodo comprendido «al menos» entre el año 2019 y 2021, «bajo la apariencia de librar cheques en favor de diversos trabajadores que habían sido despedidos y que habían encargado a UGT Madrid que tramitaran su correspondiente indemnización», presentó para su firma a los responsables del sindicato diversos cheques cuyo importe iba a ser abonado con cargo a fondos previamente transferidos al FOGASA.