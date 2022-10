Los móviles, esos dispositivos que se han convertido en un apéndice de nuestro cuerpo sin el que parece que ya no somos capaces de vivir, son objeto de numerosos ciberataques. Phishing, robo de credenciales, ataques con ransomware, aplicaciones infectadas… La casuística es muy variada. El objetivo: robar datos y suplantar identidades con ellos, pedir rescates o ambas. Quédese con este dato: el cibercrimen mueve hoy más de 10.000 millones de dólares al año a nivel global. Sólo en alguna ocasión la única finalidad es disfrutar borrando datos.

Hablamos con Pedro Fernández Villamea, abogado especializado en ciberataques y seguridad, que nos cuenta que en 2021 se cometieron 350.000 ciberdelitos, lo que equivale a 1.000 ciberdelitos al día. De ellos, gran parte son realizados a empresas, lo que ha hecho que la ciberseguridad se haya convertido en una línea de defensa básica en cualquier empresa y que se estén dedicando más recursos que nunca a la ciberseguridad. Las cifras hablan por sí solas. En este año el porcentaje de empresas víctimas de un ciberataque ha subido del 38% al 43%.

Dentro de los ciberataques, dedican especial atención a los dispositivos móviles de los empleados porque, al haber desplazado en gran medida a los ordenadores, el 41% de los ciberataques que sufren las empresas se realizan a través de ellos, bien a través de mails, mensajes, llamadas o una red wifi pública. De ese 41%, el 22% se producen a través de los teléfonos corporativos, mientras que el 19% tienen lugar a través de los teléfonos personales de los empleados, que en lugar de utilizar un terminal de la empresa, hacen uso del suyo propio.

Todos tenemos en la memoria el robo de datos al terminal del presidente Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno, a través del software israelita Pegasus. Pero no era la primera vez que Pegasus era noticia. En marzo del 2018, un grupo de hackers lograron infectar, con ese mismo programa, el teléfono móvil del propietario de Amazon, Jeff Bezos, para robarle información.

Si nos centramos en España, según el Informe de Ciberpreparación de Hiscox 2021, las empresas españolas se sitúan a la cabeza de las más ciberatacadas. El 35% se ven como cibernovatas y sólo el 9% se consideran expertas en ciberseguridad.

Cabe destacar que los ciberdelincuentes centraron sus esfuerzos en tres o cuatro sectores en particular, y en un mayor número de grandes empresas. Alrededor de una sexta parte de las empresas (el 16%) víctimas de ciberataques tuvieron que hacer frente a una extorsión.

Pero, si es usted particular, tenga cuidado también porque puede ser víctima. Las pasarelas de pago, los correos corporativos y las formaciones son muy atacados. Hace apenas una semana ha habido una ola de ciberataques a móviles con SMS que alertan de fallos de seguridad en cuentas bancarias, con textos como: «Acción requerida en tu tarjeta. Se han detectado movimientos inusuales, activa el nuevo sistema de seguridad» o «nuevo dispositivo conectado a su banca on line, si no reconoce dicha acción verifique inmediatamente».