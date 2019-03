El que fuera candidato a ser cabeza de lista al Ayuntamiento de Logroño en las Primarias de Podemos, Enrique Cabezón, ha anunciado en Twitter que deja de ser inscrito al partido tras los hechos "inadmisibles" ocurridos.

“Esta no es la organización que me ilusionó y me da una pena enorme. Abrazos a las amigas y amigos que resistís ahí”, ha afirmado en un tuit.

Para Enrique Cabezón, su idea municipalista “es incompatible con repartirse cargos en los despachos de espaldas a las vecinas y vecinos de la ciudad o parasitar y laminar confluencias previas”.

“A ese cerca del cuarenta por ciento de militantes que votaron la lista @GanarLaRioja les agradezco la confianza que depositaron en ese proyecto que tuve el orgullo de encabezar y que ahí sigue, con personas valiosísimas a cargo, fue una lástima no poder abrir una tercera vía”, señala.

La publicación se produce tras la ratificación, por parte de Podemos Estatal, de la lista en La Rioja sin primarias; un hecho que ha sido calificado como “dedazo” por quien fue rechazado para participar en las mismas, Germán Cantabrana, al que después avaló una sentencia judicial.

“Yo seguiré como siempre: luchando por la ciudad en la que vivo, una ciudad que no es un escaparate turístico, Logroño no es nada sin sus vecinas y vecinos. En cualquier proyecto que parta de ese lugar podrán contar humildemente conmigo”, añade Cabezón.

En las Primarias de Podemos al Ayuntamiento de Logroño salió elegida Amayo Castro, quien por fin será número dos dentro de la confluencia Unidas Podemos-IU-Equo, que encabezará el actual concejal de Cambia Logroño Jose Manuel Zúñiga.