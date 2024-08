Bronca en el PSOE de Castilla-La Mancha: un alcalde socialista llama «cateto» a un consejero de Page

Bronca en el seno del PSOE castellano-manchego. El alcalde socialista de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez Crespo, ha enviado una incendiaria carta al consejero regional de Agricultura, Julián Martínez Lizán, después de que éste visitara unas empresas del municipio sin avisar previamente al regidor. «Sólo hay algo peor que parecer un cateto…y es comportarse como un cateto», escribe Jiménez Crespo.

Según el alcalde este gesto se ha saltado el rigor protocolario y supone un desprecio hacia la institución local que representa. Además ha dicho que los socialistas que rodean al consejero del Gobierno de Page son una «corte de militantes en nómina» encargados de contestar a sus cartas.

«Antes de que alguien de su corte de militantes en nómina le redacte una carta de contestación que ahora le dirijo, discutiendo si la visita era o no era institucional, explique -por favor- si es que puede, que hace todo un Consejero del Gobierno de Castilla-La Mancha, integrante de un gobierno que se presupone socialista, visitando institucionalmente Noblejas y no se sea capaz de, cuanto menos, informar al representante del municipio, nada menos que un Alcalde que lleva más de 40 años sosteniendo el Partido Socialista en esta zona, creando riqueza y prosperidad no solo para su pueblo sino para toda la comarca, en franco desprecio y falta de todo rigor protocolario», denuncia el alcalde del PSOE a través de la misiva.

No sólo esto. Jiménez Crespo ha revelado que el Gobierno de Page nunca había prestado ayuda a ninguna mercantil de la zona pero que ahora se interesa por unas empresas instaladas en Noblejas insinuando que está «escaso de méritos». «¿Tan escaso anda de méritos y de noticas en verano el Gobierno Regional que tiene que venir Ud., a hacerse fotos a empresas instaladas en Noblejas a las que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha prestado poca o ninguna ayuda (esto Último en boca de uno de los representantes de la propia empresa)?», se pregunta.

Asimismo, el alcalde del PSOE ha declarado que esta falta de respeto no hubiese tenido lugar en tiempos de los Presidentes José Bono y José María Barreda y lo achaca a la actual situación política del país provocada por los socios independentistas de Pedro Sánchez. «Como estamos más preocupados de ver en que trozo nos situamos de los muchos en los que supuestamente España se va a romper, pues tendremos que acostúmbranos a estas payasadas», señala.

Por último, Jiménez Crespo ha recordado al consejero de Agricultura de Page que «por cortesía hacia su persona y su cargo», le remite la carta antes que a cualquier medio de comunicación. «Le sentará un poco peor, pero es mejor así que enterarse por los medios», dice.