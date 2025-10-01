Bildu ganaría las elecciones generales en el País Vasco según una encuesta

Una nueva encuesta de EITB Focus confirma el imparable ascenso de EH Bildu, que se convertiría en la fuerza más votada en el País Vasco si hoy se celebraran elecciones generales. La coalición liderada por Arnaldo Otegi alcanzaría el 27,1% de los votos, tres puntos más que en 2023, y empataría en seis escaños con el PNV en el Congreso de los Diputados.

El sondeo, realizado por Gizaker entre el 15 y el 23 de septiembre mediante entrevistas telefónicas a 1.600 personas en País Vasco y Navarra, dibuja un panorama electoral convulso en el que los socios de Pedro Sánchez salen reforzados mientras el PSOE vasco se desploma.

Los jeltzales de Aitor Esteban conseguirían mantener el tipo con un 24,3% de los sufragios, apenas dos décimas más que en las pasadas generales (24,1%). Este resultado les permitiría sumar un diputado más, pasando de cinco a seis escaños, igualando así a Bildu en representación parlamentaria.

El gran damnificado del barómetro es el PSE-EE de Eneko Andueza, que se precipita desde la primera posición que ocupó en 2023 hasta un discreto tercer puesto. Los socialistas vascos pasarían así del 25,4% al 22,3 % perdiendo más de tres puntos y un escaño en Madrid (de cinco a cuatro diputados).

El Partido Popular mantendría sus dos escaños en la comunidad vasca, aunque su porcentaje de voto caería del 11,6% al 10,1%. Un descenso de punto y medio que no afecta a su representación pero que refleja las dificultades de Alberto Núñez Feijóo para penetrar en un territorio históricamente hostil.

En cambio, una de las sorpresas en estas hipotéticas elecciones la daría Vox. El partido que lidera Santiago Abascal no lograría representación pero duplicaría su respaldo electoral, pasando del 2,7% al 4,9%.

Por su parte, Sumar, la coalición que dirige Yolanda Díaz, sufriría un varapalo demoledor en el País Vasco, perdiendo su único escaño tras desplomarse del 11,2% de 2023 al 8,2% actual.