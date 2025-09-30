El PSOE de Mallorca tilda de «vergüenza democrática» que los tribunales protejan Sa Feixina

El conseller del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Joan Ferrer, ha cargado duramente contra la propuesta de catalogación definitiva del monolito de Sa Feixina, que se ha votado en la sesión de la Comisión de Patrimonio de la institución insular que se ha celebrado este martes. Ferrrer ha afirmado que «Sa Feixina es un monumento franquista y protegerlo es una vergüenza democrática».

El PSIB-PSOE ha informado en una nota de prensa de que mientras los grupos socialista y de Més per Mallorca han votado en contra de la propuesta de catalogación definitiva del monolito de Sa Feixina, el PP, Vox y El PI le han dado apoyo.

El conseller socialista Joan Ferrer ha calificado la iniciativa como «una operación de blanqueo del franquismo impulsada por la derecha institucional». Sin embargo, fue la ex alcaldesa socialista Aina Calvo, hoy secretaria de Estado de Seguridad, la que en 2010 lo despojó de toda la simbología franquista, algo que Ferrer obvió en su intervención. Y lo hizo en aplicación de los preceptos de la Ley de Memoria Histórica, despojando el monumento cualquier significación fascista convirtiéndolo en un símbolo de reconciliación nacional.

Pero este PSOE de Sánchez está alineado con la división y el sectarismo desde el minuto uno y en un comunicado consideran que pese a todo el monolito de Sa Feixina «no es un elemento neutro ni históricamente inocente».

«Es un símbolo de la victoria militar franquista, dedicado al Crucero Baleares, responsable directo de la masacre de la Desbandá en Málaga». Por tanto, «protegerlo es una ofensa a las víctimas y una humillación para la memoria democrática», ha afirmado Ferrer.

El socialista ha lamentado que Palma tenga este monolito que «enaltece uno de los episodios más oscuros de la historia y es el lugar fetiche por excelencia de neofascistas y neofranquistas» situado en un lugar céntrico de la ciudad.

El conseller socialista ha denunciado asimismo que «el Consell y el Ayuntamiento de Palma solo se ponen de acuerdo para blindar el patrimonio fascista», recordando que hace dos semanas los socialistas ya denunciaron la voluntad firme del Ayuntamiento de demoler un edificio modernista del Ensanche de Palma, del arquitecto Gaspar Bennàssar, «sin hacer caso a los informes vinculantes del Consell de Mallorca» que, ha recordado Ferrer, «instaban a la protección de determinados elementos de la construcción».

«Se ve que al regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, le resulta mucho más adecuado proteger y catalogar un símbolo de la barbarie y la represión, pero en cambio pretende acabar con un vestigio importante del modernismo en ‘Ciutat’ y destinarlo a la especulación urbanística».

Ferrer ha acusado a PP y Vox de «usar las instituciones para reescribir la historia e imponer una visión revisionista que legitima el franquismo», y ha vinculado la protección de sa Feixina con «la decisión política de Prohens de derogar la Ley de Memoria Democrática de Baleares, como moneda de cambio del pacto con Vox que la mantiene en el Govern».

También ha advertido que «la catalogación de Sa Feixina vulnera la Ley estatal de Memoria Democrática, que obliga a retirar símbolos que enaltecen la dictadura».