La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, no quiere más excusas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha exigido «olvidarse de eufemismos» y que derogue la reforma laboral, tal y «como se comprometió» con la formación proetarra.

Aizpurua, ha lamentado que se haya pasado «de hablar de derogación total o parcial a hablar de reconstruir ‘algunas cosas’», en alusión a las palabras formuladas por Sánchez durante la cumbre del G20.

La diputada de EH Bildu ha afirmado a través de redes sociales que «es hora de abandonar los eufemismos y las ambigüedades, y derogar la reforma laboral como se comprometió el Gobierno» con su grupo. «Toca cumplir ya con las demandas de la mayoría social», ha subrayado.

Y es que desde EH Bildu recuerdan que en mayo del pasado cuando se negoció la aprobación de la quinta prórroga del Estado de Alarma y se abordó entonces la derogación de la reforma laboral. Se llegó a la conclusión que se debía sustituir por completo asegurando los proetarras que en todo momento se habló de derogación «integra» y nunca de parcialidades.

Para dar mayor valor a este acuerdo se firmó un documento en el que el PSOE dejaba claro que “derogaremos la reforma laboral para poder recuperar los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos”.

Contenidos y no metodología

Últimamente desde el Gobierno se está acostumbrando a utilizar una retaila de palabras con diferentes acepciones para no decir nada y confundir si eso es posible. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz reconocía hace varios días que había debate en el seno del Gobierno de coalición a cuenta de derogación de la reforma laboral de 2012 y aseguró que éste se está llevando a cabo sobre los contenidos y no sobre la metodología, como habían señalado desde la parte socialista, porque “eso no le interesa a la ciudadanía”.

“Hay debate en el seno del Gobierno para delimitar el contenido de la reforma laboral”, un debate que la ministra consideraba cerrado y que, ha recalcado en varias ocasiones, “es sobre los contenidos”. Sin embargo la división entre los dos socios de gobierno socialcomunista ha protagonizado una reciente crisis de gobierno que aún y a la vista de las declaraciones del presidente del Gobierno desde Roma, no sólo no están cerradas sino que arreciarán tempestades con sus socios de Gobierno como ha evidenciado este lunes Bildu.