Bendodo da un buen repaso a Sánchez en Málaga: «Se cree el Rey Sol y le falta decir que el Estado es él»

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, se ha referido hoy a la trama corrupta que persigue al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su familia y a su partido. «Pedro Sánchez se cree el Rey Sol y sólo le falta decir que el Estado es él». Así lo ha expresado Bendodo durante un acto de clausura del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga.

«Por menos, cualquier Gobierno hubiera presentado la dimisión. El gobierno socialista miente permanentemente. El PSOE cada vez está más acongojado porque la verdad le persigue». «La jefa de la banda era Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, el jefe Ábalos, y había un número 1 que era Pedro Sánchez, todo esto según la UCO de la Guardia Civil. El número 1 es quién lo sabe todo», ha relatado Bendodo durante su discurso en Málaga.

El vicesecretario del PP ha calificado de «escandaloso» todo lo estamos viviendo. «Nunca en nuestra democracia el Fiscal General del Estado ha sido imputado. Cómo puedes dar ejemplo si tienes que velar porque se cumpla la Ley y la estás incumpliendo. Además, Álvaro García Ortiz es el ministro número 23 del Gobierno».

En este sentido, el popular ha condenado que Sánchez defienda a García Ortiz desautorizando así al Tribunal Supremo y ha denunciado la reacción exagerada del Partido Socialista saliendo «en tromba» a defender al fiscal: «Qué sabrá el fiscal que hasta Sánchez tiene que defenderlo aunque esté imputado», añadía.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP también ha explicado que Sánchez sufrió «un doble varapalo» del TSJM: Primero, por apropiación indebida de la Abogacía del Estado, al usarla como bufete de defensa de su familia; y, segundo, por hacer «el ridículo» porque el tribunal le recuerda que «pisotea» la separación de poderes.

Por eso, ha pedido a Sánchez que no arrastre con él el crédito de instituciones tan importantes como la Fiscalía General y la Abogacía del Estado. «Nunca antes en democracia había estado imputado el fiscal general del Estado», ha señalado.

«Tenemos un presidente del Gobierno que si no le gusta la foto que le hacen, despide al fotógrafo, si no le gusta lo que dicen los medios, pues hay que perseguirlos. Le preocupa los medios que dicen la verdad. Y si no le gusta lo que dicen los jueces, ataca a los jueces».

Bendodo también ha acusado a Sánchez de saber todo lo que estaba pasando y por eso «convirtió a Ábalos en su mano derecha, en el número 2 del Partido y ministro de Fomento. Su ministerio era la gran fontanería de todo el Gobierno».

Por último, el vicesecretario del PP ha recordado que en esta trama hay 11 ministerios implicados y dos gobiernos autonómicos: Baleares y Canarias. «El Gobierno sólo está preocupado de salvarse así mismo, ni está ni se le espera», ha sentenciado.

«El PSOE es clasista» «El PSOE es un partido clasista que distingue entre servidores públicos de primera y de segunda. Entre territorios de primera y de segunda, entre alcaldes de primera y de segunda. Lo ha dicho muchas veces, a sus alcaldes los trata bien y a los nuestros nos castiga», ha manifestado el popular durante su intervención. «Tenemos un PSOE independentista y nada municipalista que castiga a los municipios que hacen que este país funcione».

Por último Bendodo ha querido recordar el «tasazo» de Sánchez sobre las basuras que ha calificado de «absolutamente injusta». En este sentido, ha lamentado que el Gobierno de España mire de reojo los problemas de los ciudadanos y de la espalda a los ayuntamientos que, por imposición, se están viendo obligados a aplicar esta tasa. «Quien impone la tasa es el Gobierno de España, que no invente, no es Europa», ha recordado para finalizar.