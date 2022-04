«Acoso judicial» como respuesta a sus políticas feministas. Así justifica Podemos la imputación por presunta malversación de Gara Santana, la ex responsable de comunicación de la formación morada que la ministra de Igualdad, Irene Montero, utilizó como niñera. «El acoso judicial a Podemos no cesa porque nunca van a perdonarnos haber subido el SMI, hacer política feminista o frenar la especulación», ha excusado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un mensaje a través de sus redes sociales en el que, además, ha relacionado la decisión del juez Juan José Escalonilla con un estrategia para «que no merezca la pena hacer política para la gente».

El objetivo siempre es el mismo, que no merezca la pena hacer política para la gente. El acoso judicial a Podemos no cesa porque nunca van a perdonarnos haber subido el SMI, hacer política feminista o frenar la especulación. Quedará en nada, pero no saldrá en la televisión. — Ione Belarra (@ionebelarra) April 11, 2022

Esta evasiva de la ministra de Derechos Sociales no ha sido la única. La eurodiputada Idoia Villanueva se ha pronunciado en la misma línea al asegurar que la investigación por presunta malversación de Santana es «la forma de intentar frenar» las políticas de Podemos. «Cuanto daño sigue haciendo a algunos privilegios Podemos y sus políticas para que la forma de intentar frenarlos sean los mismos jueces buscando inventos y abriendo causas» ha afirmado.

También ha optado por desacreditar la labor de los tribunales Pablo Echenique, para quien la decisión del juez Juan José Escalonilla «arrastra el prestigio de la judicatura por el estiércol».

Malversación

Para los dirigentes de Podemos todo vale, salvo aceptar que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha citado a declarar como investigada por presunta malversación a la ex asesora de prensa de Podemos, que tendrá que aclarar en sede judicial si, tal y como señaló una ex escolta del partido, hizo de cuidadora de los hijos de Irene Montero en 2019.

En concreto, Elena González, a quien la ahora ministra de Igualdad utilizó como recadera y chófer de la familia, desveló ante el juez que Irene Montero usó a Gara Santana como niñera y que, por ello desatendía sus funciones como jefa de prensa de los morados. «Estaba cansada de tener que cuidar a los niños de Iglesias y Montero y así nos lo transmitía a los escoltas», ratificó González en sede judicial, donde además manifestó que Santana trabajó jornadas de ocho horas diarias en Galapagar.

Por ello, Gara Santana tendrá que comparecer el próximo 10 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. Una nueva declaración que se enmarca en el procedimiento que surgió tras la denuncia de Mónica Carmona, ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, quien sostenía que la actual ministra de Igualdad usaba a «una persona a sueldo del partido», en referencia Teresa Arévalo, «como cuidadora de sus hijos».