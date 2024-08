Begoña Gómez vulnera un convenio entre la ONU y la Complutense para vender su máster

Begoña Gómez vulnera un convenio suscrito entre la Universidad Complutense y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas al utilizar el nombre de este organismo para promocionar su máster en Transformación Social Competitiva. Como informó este periódico, Gómez utiliza el gancho de la ONU en el dosier informativo que remite a los interesados en cursar este título que ya no forma parte de la oferta académica del próximo curso. Desde el Pacto Mundial negaron a OKDIARIO cualquier relación con este máster y limitaron la colaboración a un acuerdo con la Complutense para compartir materiales formativos dirigidos a las empresas.

Según consta en el convenio suscrito entre la ONU y la Complutense, en septiembre de 2022, y al que ha tenido acceso este periódico, el Pacto Mundial se declara expresamente al margen de las actividades académicas de la mujer del presidente del Gobierno.

«El Pacto Mundial declara conocer en todos sus términos y extensión el referido convenio -de creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva- cuyo contenido suscribe y asume en su totalidad, obligándose a su cumplimiento, salvo (…)», recoge el documento. Así, este organismo deja claro que «no aporta patrocinio o cantidad económica alguna», «no forma parte de la comisión mixta de seguimiento de la cátedra» y tampoco «se adhiere a las actividades del programa de actividades», entre las que se incluye el máster de Transformación Social Competitiva y el de Fundraising o captación de fondos.

Tal y como publicó este periódico, Begoña Gómez utiliza el logotipo del Pacto Mundial de las Naciones Unida para promocionar su máster de Transformación Social Competitiva. Pese a su cancelación para el próximo curso, Gómez sigue remitiendo material promocional de este curso a quienes se interesan por cursarlo. En el folleto figura el logotipo del Pacto Mundial como «colaborador», lo que sin duda le da un relumbrón especial a la titulación.

«Nuestra colaboración no es con el máster», señalaron desde el Pacto Mundial de la ONU España a este periódico, «es con la Universidad». Fuentes del organismo explicaron que se trató de una «acción colaborativa común», similar a la firmada con otras universidades, para proporcionar materiales formativos dirigidos a las empresas.

Gómez incluye el logo del Pacto Mundial de Naciones Unidas en el apartado de «colaboradores», junto a empresas como Telefónica y Google, la Cámara de Comercio o la patronal Conpymes. Aunque no precisa si se trata de «colaboradores» del máster o de la cátedra, la esposa del líder socialista destaca este apoyo como reclamo para vender la titulación. Desde el Pacto Mundial aclararon a OKDIARIO que no se les compartió este folleto promocional, ni tampoco se les consultó sobre la inclusión del logo, e insisten en que su relación no es con el máster en cuestión.

Acuerdo

El acuerdo entre la Universidad Complutense y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, al que ahora ha tenido acceso OKDIARIO, recoge expresamente los compromisos asumidos: «Difundir y apoyar las buenas prácticas en la aplicación de estrategias de sostenibilidad con impacto social y medioambiental en colaboración con la cátedra» y la «cesión de materiales pedagógicos para su uso en la herramienta tecnológica denominada Plataforma de Medición de Impacto Recurrente, sin ánimo de lucro».

Se trata del polémico software puesto en marcha por Begoña Gómez, utilizando fondos públicos de la Complutense, y que se encuentra ahora en el foco de la investigación judicial, pues mujer del presidente del Gobierno registró a su nombre una marca que ofrece una plataforma idéntica. La propia Universidad Complutense ha pedido al juez que investigue la posible comisión de un delito de «apropiación indebida» por parte de Gómez.

La ONU se interesó especialmente en colaborar con la plataforma, dejando claro, como se puede ver, que esa participación era sin ningún ánimo de lucro.

«La colaboración está circunscrita a la experiencia de la organización a nivel pedagógico y de información de mercado. Pacto Mundial se compromete a ceder material formativo según las necesidades pedagógicas de la plataforma en cada uno de los seis bloques que la integran. Esta cesión se realizará con el consenso de ambas partes, Pacto Mundial y la cátedra, para su uso exclusivo en la plataforma». «Los materiales que se muestren siempre indicarán la propiedad y cesión temporal de Pacto Mundial. El tiempo para uso de los materiales didácticos se realizará durante la vida de dicha plataforma. Materiales que se actualizarán cuando sea considerado y consensuado por ambas partes. El material formativo que se incluye en la plataforma tiene como objetivo, proporcionar a las empresas el conocimiento y habilidades que se necesitan para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y maximizar al contribuir a la Agenda 2030 de Naciones Unidas», se recoge en el acuerdo.