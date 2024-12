Begoña Gómez no ha justificado ante la Complutense las cuentas del último año de su cátedra

Begoña Gómez no ha entregado a la Universidad Complutense la memoria de actividades y económica del último ejercicio de su cátedra, el relativo al curso 2023-2024. El vicerrector de la Complutense José María Coello ya afeó a la mujer de Pedro Sánchez, durante la reunión de la comisión mixta de seguimiento de la cátedra del pasado 2 de julio, que no hubiese presentado esa documentación que, a día de hoy, Gómez sigue sin haber entregado.

Así lo reveló el propio Coello durante su comparecencia, este martes, en la sesión de la comisión constituida en la Asamblea de Madrid para investigar la cátedra de Begoña Gómez, ya extinta.

El vicerrector relató lo acontecido durante la tensa reunión de la comisión de seguimiento de la cátedra del pasado 2 de julio, cuando él requirió a Begoña Gómez la documentación relativa a las actividades y las cuentas de dicha cátedra. Por entonces, la mujer de Sánchez ya estaba imputada por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Esa documentación ya se le había solicitado en otra reunión, celebrada en 2023, sin recibir respuesta por parte de Begoña Gómez.

«Le requerimos la memoria», explicó Coello ante la comisión. «Se hacen tres cosas, básicamente: en primer lugar, no se aprueba el acta de la sesión anterior porque se había incumplido el requerimiento de memoria, no se aprueban las actividades porque formalmente la comisión mixta no las conoce al no haber sido entregada la memoria y, como estaban abiertas unas diligencias y los hechos eran conexos con lo que podría ser objeto de aprobación, se exigía dar preferencia a las diligencias».

El vicerrector afirmó que, por su parte, no le consta que hasta el momento Begoña Gómez haya presentado esta documentación, tal y como se le requería.

En otras palabras, la esposa del presidente del Gobierno intentó en esa reunión de julio que la Complutense avalase la gestión de su cátedra pese a no presentar la memoria económica ni de actividades, y cuando ya estaba siendo investigada judicialmente.

Según el acta de esa reunión, que forma parte del sumario del caso Begoña, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello, rechazó aprobar documentos que no habían «sido presentados previamente». La esposa de Sánchez argumentó que las memorias estaban elaboradas, pero decidió no entregarlas al no ser aprobadas por la comisión.

Durante el encuentro, que se prolongó más de dos horas, Gómez solicitó que constara en acta que la no aprobación se debía exclusivamente a la decisión del presidente y no a defectos de contenido en las memorias presentadas. La mujer de Sánchez se mostró especialmente tensa en este encuentro, llegando a enfrentarse al vicerrector, a quien reprochó que se acusase a la cátedra de incumplir sus obligaciones. La reunión concluyó con el compromiso de Begoña Gómez de enviar la memoria con dos semanas de antelación a la siguiente sesión de la comisión mixta, algo que ya no se produjo.

El acta de la reunión del 2 de julio refleja la enorme tensión entre Gómez y el vicerrector, quien trasladó a la esposa de Pedro Sánchez la exigencia de realizar un seguimiento de su cátedra para cumplir «con la normativa de aplicación, y ello con independencia de las diligencias judiciales que se estén desarrollando».

Coello se negó a aprobar la memoria de actividades y económica de la cátedra durante el curso 2023-2024, al no haber puesto Begoña Gómez dicha documentación a disposición de la comisión de seguimiento.

«Por aplicación del principio de prudencia debería dejarse en suspenso la aprobación», defendió el vicerrector, quien alegó que no se podía avalar la cátedra al existir «desconocimiento de las actividades desarrolladas» por «no haber sido presentadas».

Gómez alegó que, en anteriores reuniones de la comisión mixta, tampoco se había aportado la documentación previamente, sino que había bastado con explicar en la propia sesión las actividades desarrolladas. Gómez se negó a hacer entrega de las memorias de los cursos como se le reclamaba. Además, en la reunión Coello afirmó que se había pedido información a la cátedra sobre los «resultados a que dieron lugar determinados contratos suscritos en el ejercicio 2023», en alusión al software que se desarrolló para su máster. «No consta que tal información haya sido aportada, aunque ha transcurrido el plazo conferido», afirmó.

Cabe recordar que Gómez está siendo investigada por un posible delito de apropiación indebida de la plataforma para empresas creada para la Complutense. La mujer de Sánchez registró a su nombre una marca comercial que ofrecía una plataforma idéntica a la desarrollada para la institución pública. La Complutense asumió facturas de más de 100.000 euros por este software, a petición de la propia Begoña Gómez.