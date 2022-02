Los barones del Partido Popular están convencidos de que Teodoro García Egea impulsará en la sombra una candidatura alternativa para competir contra Alberto Núñez Feijóo en el próximo congreso, que tendrá lugar los días 2 y 3 de abril. Los dirigentes autonómicos consideran, no obstante, que ese rival está condenado al fracaso. Creen que su poder e influencia en los respectivos territorios será suficiente para cortarle el paso. Cualquier afiliado que reúna al menos 100 avales puede concurrir al próximo cónclave, pensado únicamente para confirmar el liderazgo de Feijóo.

Las palabras de Egea, en la primera entrevista tras su dimisión, en la que aseguró que existen un 7,5 sobre 10 de posibilidades de que haya más de un candidato en ese congreso extraordinario, han generado cierta inquietud entre los presidentes autonómicos.

Candidatura única

De hecho, como publicó OKDIARIO, los barones ya han dejado claro a Casado que no es momento para candidaturas alternativas. La recomposición del partido tras la profunda crisis de las últimas semanas no será fácil y el PP afronta ahora un reto titánico. Por eso, existe la convicción de que debe ser un congreso de candidatura única, es decir, la liderada por el presidente de la Xunta. Feijóo siempre fue reacio a rivalizar en un congreso y ahora, si bien las circunstancias son urgentes, ese rechazo no ha variado. La idea es que el líder gallego asuma las riendas por aclamación, sin rival ni contestación, lo que permitirá además, de cara a la opinión pública, trasladar la imagen de unión por un proyecto común.

Hasta principios de semana, Casado incluso pensaba dar la batalla interna, convencido de contar con apoyos importantes en provincias y autonomías. Su equipo más cercano, capitaneado por Egea, llegó a sondear las fuerzas internas de las que dispondría el aún líder del PP en caso de competir. La conclusión, según fuentes de la cúpula popular, era que la mayoría de los presidentes provinciales le apoyarían para mantener el liderazgo.

El miércoles, en cambio, en su reunión con los barones, Casado se comprometió por escrito a no competir en el futuro congreso. Así se recogió en el comunicado emitido al término de este encuentro, donde se aseguró que el presidente del PP había «trasladado a los presidentes autonómicos de la formación su decisión de no concurrir al próximo congreso».

100 avales

Nadie concibe que haya más candidatos y la idea es que tiene que ser un congreso de unidad.

El presidente de la Xunta, y cualquier candidato que aspire a liderar el PP tendrá de plazo hasta mediados de marzo para presentar su candidatura. Ese paso debe ir acompañado del aval de al menos 100 afiliados del partido, según se recoge en los estatutos. Un requisito que los barones creen tener desactivado.

Tras la celebración de la Junta Directiva del martes se pondrán en marcha los plazos para el proceso congresual. Se prevé que Feijóo anuncie entonces su candidatura, como señaló a su salida del encuentro con el resto de dirigentes en la sede nacional. El presidente gallego cuenta con el respaldo unánime de todos los barones, y así se lo trasladaron en esa cita. Incluso, según se comunicó después el equipo del líder del PP, el propio Casado le instó a presentarse al congreso.

Feijóo agradeció el apoyo de sus compañeros de filas, pero aseguró ante los medios que «el que tiene que decidir» es él. Igualmente, defendió ser elegido por los militantes «en un congreso democrático».

A partir de la convocatoria del congreso, «se abrirá un plazo de 15 días para que cualquier afiliado del partido se pueda inscribir para participar en todo el proceso electoral». La elección de compromisarios en cada asamblea se efectuará mediante lista abierta y con carácter secreto, añaden las normas internas del PP.

Según añaden los estatutos, serán proclamados candidatos a la presidencia del PP, para su elección por los compromisarios en el congreso, los dos precandidatos que hubiesen obtenido el mayor número de los votos válidos emitidos por los afiliados», como recoge Europa Press.

«Si alguno de los precandidatos obtuviese más del 50% del total de los votos válidos emitidos por los afiliados, hubiese logrado una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos y hubiera sido el más votado en la mitad de las circunscripciones será proclamado ante el congreso como candidato único a la presidencia del partido», detallan los estatutos.

En 2018, hasta seis candidatos se presentaron al congreso, pero sólo Casado y la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría pasaron a segunda vuelta. Entonces, el voto de los compromisarios dio el triunfo al actual líder del PP.