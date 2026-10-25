Barcelona asediada por vándalos saqueadores y Sánchez publica un vídeo trotando con Cuerpo: «A por cuatro más»

Esta pasada madrugada, el centro de Barcelona se ha convertido en dramático escenario de saqueos, incendios y destrozos, emulando a los graves disturbios de París y Milán. Grupos de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, convocados a través de las redes sociales que ellos más manejan, han destrozado escaparates, saqueado al menos 23 comercios de ropa, tecnología y complementos, y han quemado contenedores y mobiliario urbano. Los Mossos d’Esquadra han detenido a 128 personas, de las que 72 (más de la mitad) son menores.

Sin embargo, este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha hecho comentario alguno al respecto. Pero sí ha publicado en su cuenta de X un vídeo de unos 50 segundos en el que aparece trotando junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por un paisaje rural donde aparecen corzos y jabalíes. El mensaje de Sánchez que acompaña el vídeo: «¡A por cuatro más!», donde hace un juego de palabras con los kilómetros que correrá con Cuerpo y los próximos cuatro años de legislatora que espera liderar tras el 29-N.

En el vídeo, Sánchez y Cuerpo, este último en actitud francamente entregada, trotan por un camino de tierra entre encinas, conversan de forma distendida, sonríen a cámara y convierten la carrera en metáfora política: hablan de «los ocho» ya recorridos (en alusión a los años de gobierno) y plantean seguir con «cuatro más».

Mientras tanto, en Barcelona, los servicios de limpieza retiraban esta mañana los restos de la noche de violencia y los comerciantes evaluaban los daños en una de las zonas más turísticas y comerciales de la ciudad.

Al respecto, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha mostrado este domingo su apoyo a las fuerzas policiales tras los disturbios de este sábado en el centro de la ciudad, y ha dicho que el Ayuntamiento se personará en las causas «contra aquellos que han tenido que ver con los disturbios».

«Se había detectado, se habían tomado medidas, las policías tienen todo el apoyo del alcalde y del gobierno municipal en todo aquello que han hecho», ha dicho en declaraciones a los medios en la Plaza Catalunya de Barcelona tras visitar comercios afectados.