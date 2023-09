Aznar, alto y claro: «La Constitución no es moneda de cambio para satisfacer a golpistas»

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha llamado este domingo a los ciudadanos a «alzar la voz» para aunar voluntades contra la «humillación» que pretende el socialista Pedro Sánchez buscando la «impunidad» a los condenados por el procés. Aznar ha dicho que se han concentrado hoy para decir «alto y claro» que la Constitución y la ciudadanía no son «moneda de cambio» para «satisfacer a golpistas». «Se lo decimos alto y claro a un Gobierno en funciones y un partido que no ha dejado de debilitar al Estado de Derecho y la Constitución», ha resaltado.

«Quiero apelar a todos los ciudadanos a que no se callen y no vean que el silencio es una opción responsable, sean cuáles sean sus ideas. Les pido que dejen oír su voz y reivindiquen sus derechos, y los españoles sigamos unidos en una nación de ciudadanos libres e iguales», ha proclamado Aznar en el acto de protesta contra la amnistía que ha convocado el PP en la plaza de Felipe II de Madrid y que el PP ha cifrado en más de 45.000 personas.

Aznar ha afirmado que una nación «no puede ser humillada de esta manera». «La amnistía es olvido y nosotros queremos recordar. Queremos recordar a todos los que trabajaron para que España tuviera un marco de convivencia pacífica», ha declarado, cosechando aplausos de los asistentes.

«Un ataque sin precedentes»

El ex presidente ha dejado claro que están dispuestos a movilizar todos los esfuerzos para llegar a todos los ciudadanos e insistir en sus razones con el objetivo de impedir que se «consume este ataque sin precedentes al marco de convivencia de todos los españoles». Aznar, que ha expresado su apoyo a Feijóo ante los asistentes, ha recalcado que Pedro Sánchez ha «mentido» y está dispuesto «a todo con tal de mantener el Gobierno y el poder», hablando ahora de «desjudicialiación».

«No os preocupéis porque si me votáis os daré la unidad de todos los españoles y todos los españoles os van a pagar el golpe que intentasteis y el nuevo que vais a volver a intentar».

«El silencio no es una opción responsable», ha advertido además Aznar, que ha llamado a que los españoles «sean cuales sean sus ideas» hagan oír sus voces en defensa de una «nación de ciudadanos libres e iguales» y ha advertido de que la historia no será «benévola» con quienes quiebren el orden constitucional y tampoco con los que se «inhiban».

«La única deuda histórica que aquí existe es la que los secesionistas tienen con la democracia española, que no han pagado y tienen que pagar», ha dicho además Aznar, que ha lanzado vivas a la Constitución y a España.