Ayuso presidirá los premios de la Asociación Nacional de Tabarnia que reconocerán a Nicolás Redondo

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, asistirá a la entrega de premios de la Asamblea Nacional de Tabarnia (ANT), la asociación contraria a la independencia de Cataluña que encabeza Albert Boadella. Entre los galardonados estará Nicolás Redondo Terreros, el ex secretario general del PSOE en el País Vasco. Un evento que se ha convocado en plena recta final del pacto entre el PSOE de Pedro Sánchez y los independentistas por la investidura. Los premios, llamados Héroes de Tabarnia, condecoran la labor de diferentes políticos y figuras públicas en favor de la unidad de España.

La organización otorgará este mérito a Redondo «por mantener los principios del partido frente a los de Pedro Sánchez». Además destacan «su coherencia y honestidad con su ideología». El ex secretario general de los socialistas vascos fue expulsado del partido, según el propio PSOE, por el «reiterado menosprecio a las siglas». El partido justificó que avisaron en varias ocasiones de que su actitud respecto a la formación no era correcta. Entre otras cosas, apareció en un acto público institucional en 2021 junto a Ayuso y le acusaron de apoyar su candidatura a la Comunidad de Madrid. Aquel expediente interno se acabó sobreseyendo y no se expulsó al socialista. Sin embargo, el PSOE acabó expulsándolo de la formación poco después de mostrar su postura contraria a la amnistía.

Premiados por Tabarnia

Otro de los premiados es Marcos de Quinto, el que fuera diputado de Ciudadanos hasta 2020. El ex vicepresidente de Coca-Cola y cabeza visible de la plataforma Pie en pared es para la ANT merecedor del premio Héroe de Tabarnia por «apoyar siempre iniciativas mediáticas y culturales que nos hacen más libres».

También recibirá el galardón el director de elcatalan.es, Sergio Fidalgo. Un medio que la organización de Albert Boadella define como un periódico que nació hace seis años «para mantener los lazos de españolidad de Cataluña con el resto de España». Además es el presidente del Grupo de Periodistas Pi i Margall y es uno de los cofundadores de Concordia Cívica, una «agrupación» que «trabaja por una Cataluña que garantice la pervivencia del Estado de derecho».

Por último, se hará entrega del premio Héroes de Tabarnia a S’ha Acabat, una organización en la que participan diferentes jóvenes universitarios catalanes «por la defensa de la Constitución y la libertad de pensamiento». Su objetivo es el de «terminar con la discriminación del castellano en Cataluña». La ANT entrega este reconocimiento a la asociación por su «defensa de los derechos civiles en las universidades catalanas» y porque «son el futuro de España», explica en un comunicado la ANT.

El encuentro tendrá lugar en el Hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona el próximo 17 de noviembre. El almuerzo con el que la asociación celebra la cuarta edición de los Premios Héroes de Tabarnia estará encabezado por la presidenta de la Comunidad de Madrid. La ANT reconoce a Ayuso como la «Presidenta de la Asamblea Nacional de Tabarnia en la Comunidad de Madrid».

También asistirán a este almuerzo el presidente de la asociación en Cataluña, Albert Boadella; el abogado José María Fuster-Fabra; el periodista Tomás Guasch y Juan Carlos Girauta, ahora columnista, pero también ex diputado nacional y europeo y antiguo portavoz del partido político Ciudadanos hasta el año 2019.