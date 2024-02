La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que propondrá al Ministerio de Vivienda que revise el Código Técnico de Edificación que data del año 2006, tras el incendio ocurrido en Valencia.

El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.

Son muchas las teorías que se están barajando para explicar cómo se inició el incendio y qué es lo que permitió o facilitó de algún modo su expansión. En lo que se refiere al origen del incendio, algunas teorías señalan a un cortocircuito eléctrico como el verdadero detonante del incendio.

A pesar de que todavía no se ha realizado ninguna investigación exhaustiva, con el fin de mejorar los requisitos básicos de seguridad y después de que miles de noticias relacionadas con la tragedia señalen a los materiales con los que fueron construido los artífices que facilitaron la expansión del incendio, hoy la diputada madrileña ha querido hacer hincapié en una de las posibles causas que posibilitaron la expansión el incendio para que de esta forma se reexamine el CTE.

Ha sido en Antena 3 dónde la presidenta del gobierno regional ha aprovechado para realizar la solicitud: “Ese código de edificación vamos a pedir al Ministerio de Vivienda que lo revise, es del año 2006, para ver si se determina finalmente que es lo que ha hecho prender cómo una tea este edificio, si es algo que se tiene como normal general en muchos otros edificios y es algo que mi equipo, mi Consejería de Vivienda esta misma mañana va a ver con el Colegio de Arquitectos de Madrid”.

En este sentido, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, Jorge Rodrigo, mantendrá durante lo largo de esta mañana un encuentro con el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, Sigfrido Herráez.

La madrileña ha continuado explicando que vio en directo con varios de sus consejeros el desenlace del incendio, quienes se sorprendieron: “Les sorprendió la violencia de este incendio, no es habitual que un incendio en tan pocos minutos se propague con esa facilidad, tenemos que estar tranquilos al respecto, no es habitual, pero aún así tendremos que mirar las normas y ver que es lo que ha sucedido para que no se repita”.

De esta manera, Ayuso ha explicado la manera cómo ella y sus consejeros vivieron la extensión del incendio y también ha querido aprovechar para emitir una petición para que revisen el Código Técnico de Edificación de cara a mejorar los requisitos básicos de edificación para evitar una repetición del trágico incendio.

Los otros escándalos de Sánchez

Isabel Díaz Ayuso también ha aprovechado su comparecencia para referirse a la gestión del actual Presidente de gobierno.»100 días de gobierno de Sánchez, 100 escándalos» así es como la primera dama de la comunidad de Madrid ha decidido apodar a la dirección socialista durante su corta vida en el gobierno.

La presidenta ha continuado afirmando de manera contundente «que esta situación haría caer a cualquier gobierno en un país cuya democracia saneada pudiera permitir». Más tarde, ha invitado a la entrevistadora a que le fuera dictando distintos números al azar y ella le ha ido mencionando el escándalo que tenía anotado en su hoja correspondiente con dicho número. Así es como la presidenta entre bromas ha cargado contra las distintas decisiones que el dirigente y líder del Partido Socialista ha ido tomando a lo largo de su vida política.

Entre los escándalos que tenía apuntados la presidenta han salido distintos titulares como «cargas policiales y gases lacrimógenos en Ferraz contra los manifestantes en la sede del PSOE por la ley de la amnistía». Continuaba avisando «este no es los peores». También ha mencionado otros cómo «el Gobierno adelanta su plan para revisar las colecciones de los museos estatales a favor de su descolonización» y ha terminado exponiendo un último titular a medida que la presentadora iba mencionando distintos números al azar «La junta de fiscales del Supremo avala por una gran mayoría abrir una causa a Puigdemont socio de Sánchez y su Gobierno por terrorismo».