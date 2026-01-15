Ayuso se niega a linchar a Julio Iglesias: «Tenemos cosas más importantes de las que hablar»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a dejar clara su postura este jueves sobre la polémica que rodea al cantante Julio Iglesias. Desde el Jardín Botánico de Madrid, la dirigente del PP ha sido contundente: no va a prestarse al «linchamiento» ni al «desprestigio» del artista español.

«Está fijada nuestra posición. No vamos a contribuir por parte de la política el descrédito de personas que no están en política», ha aseverado Ayuso ante los medios de comunicación, dejando claro que el intérprete es «un artista que no es político» y que, por tanto, no merece ser objeto de ataques desde el ámbito institucional.

La presidenta madrileña no se ha quedado ahí y ha aprovechado para señalar que existen «muchísimos otros temas» de los que la política sí debe «responsabilizarse». Entre ellos, ha mencionado expresamente el caso del juez de Nueva York que podría condenar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, las «imputaciones de Begoña Gómez», esposa del actual presidente Pedro Sánchez, y la situación de la Fiscalía General del Estado.

«Tenemos demasiado de lo que hablar. Mis palabras están fijadas y las tienen ahí escritas, escritas quedan, pero es que están pasando muchísimas otras cosas», ha incidido Ayuso, dejando claro que la agenda política debe centrarse en asuntos de verdadera relevancia institucional.

No es la primera vez que la líder regional ha salido en defensa de Julio Iglesias por las acusaciones sobre supuestos abusos sexuales. Este mismo martes Ayuso aseguró que «jamás contribuirá al desprestigio de los artistas», negando la retirada de la Medalla de Oro de la región al artista, al que definió como «el cantante más universal de todos». Ayuso recordó a la izquierda, que lidera la petición contra el artista, que «las mujeres violadas y atacadas están en Irán» con su «silencio cómplice».

Esta reacción de Ayuso se produjo después de que Más Madrid exigiera a la presidenta autonómica que retirara la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias, por las denuncias que han interpuestos dos ex empleadas del cantante ante la prensa, sobre supuestos abusos domésticos.

Ayuso utilizó su cuenta oficial en las redes sociales para reaccionar a la reclamación de Más Madrid. «Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias», publicó la presidenta regional.