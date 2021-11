La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha instado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a «volar libre» y decidir él cuándo convoca elecciones en la región. Además, le ha asegurado que «sólo se desgasta quien se comporta como una marioneta, quien no es valiente y quien no tiene las ideas claras sin un rumbo fijo».

En su intervención durante la mesa de presidentes autonómicos que se ha celebrado en la primera jornada del 16 congreso del PP de Andalucía, que tiene lugar este fin de semana en Granada, Díaz Ayuso ha dado ese consejo en clave interna a su homólogo andaluz.

«Los presidentes somos los únicos que tenemos la prerrogativa de convocar elecciones. Mi consejo es que vueles libre, que tomes tus propias decisiones. Siempre has interpuesto el interés de Andalucía al tuyo propio. Sé que en el momento que convoques elecciones, los habrás hecho por el bien de todos», ha manifestado la presidenta, unas palabras que han recibido una ensordecedora ovación de un abarrotado Palacio de Congresos de Granada.

«Estos días he leído que, claro, a ver si te vas a desgastar. Aquí solo se desgasta quien se comporta como una marioneta, quien no es valiente y quien no tiene las ideas claras sin un rumbo fijo», ha agregado la presidenta en alusión a que no se deje presionar respecto a las elecciones.

El consejo de Díaz Ayuso ha llegado apenas minutos después de que el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Ciudadanos), protagonizara la primera intervención del cónclave de los populares andaluces para evidenciar la buena sintonía que existe en el Gobierno de coalición, a pesar de la polémica por la filtración de un audio en el que Marín tacha de «estupidez»aprobar los Presupuestos en año electoral. El dirigente de Ciudadanos ha acusado directamente de la filtración al ex secretario de Organización, Fran Hervías, actual militante del PP y asesor del secretario general del PP, Teodoro García Egea.

«Has hecho historia porque has conseguido ser por fin una alternativa real al socialismo, a esa cultura que siempre lideraba los peores ránkings y las peores noticias y ahora vais a volver a hacer historia si sois capaces de dejar toda esta historia atrás. Y sé que lo vamos a hacer juntos, que los vamos a hacer entre comunidades autónomas sin pegarnos entre nosotros.», ha señalado Díaz Ayuso a Juanma Moreno, que ha sido el encargado de moderar la mesa en la que también han intervenido Juan Vivas (Ceuta) Fernando López Miras (Murcia) Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Alberto Núñez Feijóo (Galicia).

«Andalucía ha despegado, Andalucía está creciendo y nunca ha tenido que meterse con Madrid nunca ha tenido que utilizar el agravio socialista para decir: a ver si le va a peor a la capital para que nos vaya mejor a nosotros. Y este es el ejemplo que habéis dado y por eso sé que vais a volver a hacer historia porque vamos a competir juntas, vamos a prosperar todos juntos y vamos a demostrar que España merece políticas como las del Partido Popular», ha concluido Díaz Ayuso.