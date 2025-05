Un equipo de fontaneros del PSOE encabezado por la militante socialista Leire Díaz pidió información sobre Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) a Alejandro Hamlyn, un empresario investigado en la Audiencia Nacional en el marco de una operación contra el fraude por hidrocarburos. «¿Qué sabemos de Balas? Cuéntanos algo de Balas», aseguraba en una videoconferencia que tuvo lugar en febrero y cuyo audio se ha desvelado este lunes.

Díaz fue teniente de alcalde de la formación socialista en la localidad cántabra de Vega de Pas. Entre 2018 y 2021 trabajó como jefa Comunicación en la empresa pública Enusa, y entre 2022-2024, como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos.

La militante socialista estaba en la sala con el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo. Ambos están presentes en la sala, pero no participan activamente en la conversación.

Estas tres personas fueron señaladas por Víctor de Aldama, investigado en el caso Ábalos y en el caso hidrocarburos, en una entrevista en televisión en marzo: «Hay 3 personas que son los fontaneros del partido, las cloacas del PSOE que están a manos de Santos Cerdán». Según el empresario, llegaron a ofrecer «indultos» así como «tratos de favor» si algún acusado testificaba en su contra. «Estos señores están hablando por el partido y por Santos Cerdán», apuntaba Aldama.

La grabación desvelada por El Confidencial revela como su interlocutor era Alejandro Hamlyn, un industrial detenido por la UCO en abril de 2019 por un fraude en la venta de combustible que dejó un presunto agujero fiscal de 154 millones de euros y cuyo juicio comienza hoy en la Audiencia.

Un investigador intachable

Estas personas solicitaban información de Antonio Balas. El teniente coronel de Delitos Económicos es un investigador intachable con más de una década de experiencia en esa área de la Unidad Central Operativa (UCO). De su departamento han salido las más relevantes investigaciones sobre corrupción política, sea cual fuere el color o ideología de los protagonistas del escándalo. Casos como Púnica o Lezo en Madrid, o los ERE de Andalucía, pasaron por sus manos. En 2020 fue nombrado jefe del departamento y en estos cinco años ha seguido la misma senda de compromiso con la ley que por la que llegó hasta la UCO.

«Aquí tenemos un problema», puede escucharse decir a Díez. «No nos vamos a meter en lo que son los entramados, porque en los entramados hay 200.000 empresas y yo creo que no nos interesa eso. Interesa más saber de dónde viene esta génesis. Claro, entonces, es decir, tú has sido víctima de la Camorra, pero de la, de la propia, de la Camorra de la Guardia Civil», apuntaba la militante socialista.

«Por ir… ¿Qué sabemos de Balas? Cuéntanos algo de Balas», decía el abogado sentado junto a ella. «Yo puedo contar muchísimas cosas del señor Antonio Balas, pero… Decidme qué es lo que quieren de mí», solicitó Hamlyn.

Leire Díez le espetaba que era «muy fácil»: «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país». «Todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas, lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él», apostillaba.

El empresario mostró sus reticencias a los fontaneros del PSOE y se preguntó: «Necesito saber qué pasa con mi tema». «Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado», respondió Díez. Aun así, Hamlyn insistió en que quería «un papelito» para asegurar que recibiría una contraprestación a cambio de información.

«Hacen falta una o dos irregularidades claras, absolutamente probadas», le detalló Pérez Dolset. Y argumentó que era importante que todo estuviera «documentado».

El PP pide «respeto» a la Guardia Civil

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este mismo lunes, minutos después de que se publicara este audio, que «en la España» en la que él cree, «a la Guardia Civil se la respeta, no se la difama». Así lo ha manifestado en El Programa de Ana Rosa.

«Cuando un Gobierno protege a un fiscal general del Estado que ha borrado pruebas y está pendiente de un dictamen del Tribunal Supremo, y, sin embargo, se está persiguiendo a la Guardia Civil, es evidente que algo en nuestro país ha fallado», ha lamentado el ex presidente de la Xunta de Galicia.

El dirigente popular ha tildado como «gravísimo» que haya personas «con sueldos públicos», como Díez, que «se dedica a ser una fontanera de Ferraz tan burda».

El PSOE ha desmentido esa información y ha asegurado que las informaciones son «falsas e interesadas» y reservan «el derecho a iniciar acciones legales». A ojos de los socialistas, la publicación del audio es «difamatoria» y «claramente» destinada a dañar la reputación del PSOE.

«Ninguna persona forma parte de la nómina del partido y decir lo contrario sería una ofensiva más diaria contra el PSOE», ha comunicado la formación encabezaba por Pedro Sánchez.