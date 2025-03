El empresario Víctor de Aldama ha acusado a tres personas, a las que define como «fontaneros» y «cloacas del PSOE a manos de Santos Cerdán», secretario de Organización de la formación liderada por Pedro Sánchez, de haber ofrecido «indultos» a empresarios si declaran contra él en sede judicial. Así lo ha declarado este viernes en una entrevista en El Programa de Ana Rosa.

El empresario ha asegurado que «hay 3 personas que son los fontaneros del partido, las cloacas del PSOE que están a manos de Santos Cerdán». Concretamente, Aldama ha señalado a «Javier Pérez Dolset, Jacobo Teixeiro y Leire Díez Castro» por haberse puesto «en contacto» con «empresarios y con gente» para ofrecerles «indultos» así como «tratos de favor» si testifican en su contra. «Estos señores están hablando por el partido y por Santos Cerdán», ha expresado Aldama.

«Estoy deseando que estos señores me pongan una denuncia», ha apostillado el empresario. Y es que Aldama se ha mostrado confiado de poder demostrar que los socialistas «indultarían a gente que están en causas (sic) si dicen cosas en contra» de él.

«Aquí no pasa absolutamente nada», ha lamentado el empresario, que ha apuntado que en el Gobierno «todo el mundo miente». También ha señalado a la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo por haberlo llamado «mentiroso y delincuente». «¿Ahora quién miente?, ¿miento yo, miente ella?», ha dicho, tras demostrarse que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sí estuvo en Madrid el fin de semana en el que, según Aldama, alquiló un piso para que los dirigentes socialistas tuvieran «encuentros con señoritas». «Ellos siguen mintiendo y aquí no pasa absolutamente nada» «de momento no hay pacto con la Fiscalía», ha sentenciado.

Cerdán denuncia a Aldama

La reacción del secretario de Organización del PSOE no se ha hecho esperar. , El PSOE ha anunciado que Santos Cerdán presentará una demanda contra Aldama «por las declaraciones de este último en un programa de televisión» en las que le atribuía utilizar «fontaneros» para ofrecer indultos a empresarios a cambio de declaraciones contra él.

«Las mentiras de este personaje, que ya ha confesado varios delitos, no pueden quedar impunes», señalan fuentes socialistas. Desde Ferraz expresan que «el lugar para Aldama es la cárcel, a la que volverá más pronto que tarde».