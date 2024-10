El actor y productor Willy Toledo, protagonista de la obra de teatro guerracivilista 1936 financiada por el Ministerio de Cultura, es hoy una polémica figura por su marcada significación política. El artista ha proferido insultos y es conocido por «cagarse» en la Iglesia y en la derecha. A pesar de que a principios de este siglo era conocido por su participación en series y películas reconocidas en España, poco a poco fue más célebre por sus insultos en redes que por sus papeles artísticos.

Willy Toledo saltó a la fama con la serie 7 vidas, donde interpretaba a Richard, apareciendo en varios episodios hasta convertirse en un actor principal durante varias temporadas. Su popularidad creció con la comedia titulada El Otro lado de la cama (2002) que coprotagonizaba junto a Ernesto Alterio, Paz Vega y Natalia Verbeke.

Otro de los hitos más importantes, donde alcanzó uno de los picos de su popularidad fue en 2003, cuando presentó la gala de los Premios Goya junto al artista Alberto San Juan, otro de los personajes del afamado film. En aquella ceremonia, numerosos actores aprovecharon para mostrar consignas contra la guerra de Irak, especialmente los presentadores.

Desde entonces, la significación política de Toledo se acentuó y también su presencia mediática. En 2015, el nombre del actor apareció en la prensa después de que la asociación Abogados Cristianos le denunciara por un presunto delito contra los sentimientos religiosos por sus mensajes en redes en los que, tal y como llegó a publicar en uno de sus post: «Yo me cago en dios y me sobra mierda pa cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María».

Finalmente, el Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid absolvió en 2020 a Toledo del delito de ofensa a los sentimientos religiosos. La sentencia indicaba que en los comentarios del actor había una «falta de educación, mal gusto y lenguaje soez», pero que era algo «que caracteriza sus publicaciones» y que «no acreditan por sí solos la comisión por parte del mismo de un delito de escarnio contra los sentimientos religiosos por el que ha sido acusado».

Petición de persona ‘non grata’

Unos insultos similares provocaron que la ciudad de Zaragoza iniciase en 2015 una campaña para nombrarle persona non grata tras decir: «Me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea». También: «Me cago en el 12 de octubre y me cago en la fiesta nacional». En apenas unos días, la iniciativa recogió 44.600 firmas. Finalmente, el consistorio, encabezado entonces por el podemita Pedro Santisteve rechazó esta petición ciudadana.

En 2016, Toledo se presentó en la televisión pública vasca como un «activista político» y tildó a Arnaldo Otegi, líder de Bildu condenado por pertenecer a la banda terrorista ETA, como «uno de los políticos más brillantes que ha habido en el Estado en los últimos años». Además, aseguró que España «tenía necesidad» de ETA porque «los sistemas totalitarios necesitan un enemigo interior y uno exterior».

Mientras tanto, se dedicó a insultar en sus redes sociales al Papa Francisco, a quien llamó «farsante» y le atribuyó ser «capo supremo de la mayor empresa mafiosa del mundo». En la misma publicación etiquetó a Teresa de Calcuta como una «demente ultraderechista y fundamentalista católica».

En un mensaje de Toledo en su Facebook arremetió en 2017 contra Leopoldo López, a la sazón jefe de la oposición venezolana, y lo mandó «a la cárcel de nuevo». «Ese es su sitio natural», subrayó. «Ahí te pudras, asesino de mierda», espetó el artista.

No sólo insultaba a los políticos, sino también a los personajes públicos que se acercaban a ellos. Es el caso del cantante Fito Cabrales, a quien, al compartir una foto con el entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, llamó «un mierdote olímpico». «Asco de gentecilla miserable», apuntaba.

«A hostias» con Ciudadanos, PP y Vox

En 2018, el actor instó a «combatir a hostias» contra Vox, Ciudadanos y PP. «El fascismo sólo se combate a hostias porque ellos no tienen ninguna intención de dialogar», sentenció en una entrevista del programa que entonces tenía el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

Por otra parte, se pronunció en contra de que el humorista Dani Mateo tuviera que declarar por sonarse la nariz con la bandera de España. «Han detenido a un actor por hacer un personaje. En mi caso fui yo, Guillermo Toledo, quien hizo unas declaraciones que a alguien le puede parecer blasfemia, pero detener a actores en el ejercicio de su oficio es demencial», publicó en sus redes sociales.

Toledo es también defensor del régimen venezolano. Pronunció en 2019 un alegato a favor del dictador del país sudamericano, Nicolás Maduro, del que dijo que era mejor que «dejar que estos dementes nos embarquen en otra guerra criminal y brutal». Y denunció que se estaba produciendo una situación de «acoso y derribo inaceptable de puro y duro fascismo imperialista prepotente».

Finalmente, el actor acabó dejando las redes sociales. En marzo de 2019 anunció que se iba de Facebook. «Me piro» fue el último mensaje que puso en su muro. Aun así ha aparecido en las redes más veces, entre ellas, hace apenas unas semanas, cuando animaba a guillotinar al Rey «a la francesa si hace falta». «El primer Borbón fue Felipe V y ahora tenemos a Felipe VI por lo que tenemos que cuadrar el círculo y ¡a la francesa si hace falta!», declaró al podemita Canal Red.