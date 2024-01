Fue durante casi dos años uno de los rostros más reconocibles por los españoles. No obstante, las primeras apariciones de Fernando Simón en rueda de prensa, cuando amenazaba la llegada del que en aquel entonces era un desconocido virus, el Covid, estuvieron marcadas por erradas predicciones, bastante alejadas de la realidad.

Casi cuatro años después de que el coronavirus llegara a España, Mónica García, ministra de Sanidad, ha decidido incorporar a su equipo de colaboradores más estrecho al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) al que el Gobierno de Pedro Sánchez convirtió en su portavoz durante toda la pandemia.

«Ahora mismo, la información que tenemos dice que hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible; sigue habiendo una sola provincia de China con transmisión comunitaria real; y, por lo tanto, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir», declaró el 31 de enero de 2020, día en que la Organización Mundial de la Salud decretó una «emergencia de salud pública de importancia internacional» en torno al Covid.

Sólo un mes y medio más tarde, España se adentró en el confinamiento tras el aumento descontrolado de casos. El coronavirus dejó millones de contagios, varias olas y cientos de miles de muertos. Algo que Simón no vio venir: «Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado», afirmó, contando con el respaldo del Gobierno, que suscribía las palabras de sus expertos, que aseguraban que el Covid no suponía peligro para nuestro país.

«Si hay transmisión, será muy limitada»

«Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será muy limitada y muy controlada. España tiene que trabajar en todos los escenarios posibles, que yo creo que son los mismos que se pudieron plantear en el año 2009 con la gripe», añadió Simón en aquella rueda de prensa.

Sus teorías se fueron desmontando día a día con la evolución que la enfermedad protagonizaba en España. El hecho de afirmar que España no iba a tener «como mucho más allá de algún caso diagnosticado» no fue lo único que le puso en entredicho. A ello se sumaron otras declaraciones, como cuando vinculó con «accidentes de tráfico» el exceso de fallecidos que reflejaban los datos de los registros frente a los que daba su departamento de manera diaria.

La vuelta de las mascarillas

Mónica García ha recuperado a Simón para su equipo precisamente en el momento en el que decide imponer el uso de las mascarillas de manera obligatoria en centros de salud y farmacias de toda España como medida de protección ante los virus respiratorios que están sufriendo los ciudadanos.

Este lunes, la ministra de Sanidad ha mantenido una reunión telemática con los consejeros de las comunidades autónomas para tratar de convencerles. En la mesa, junto a García, Simón, el único que llevaba mascarilla en la sala.