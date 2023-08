El jefe de oficina del fugado Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha arremetido duramente contra el PSOE y rechaza llegar a cualquier acuerdo con los socialistas. «Sólo por la soberbia que gasta esta gentuza del PSOE ya merecen quedarse sin nada», ha asegurado el principal asesor de Puigdemont. Todo ello en plenas negociaciones de los socialistas de cara a la constitución de las Cortes de este jueves. El PSOE tiene como objetivo presidir la Mesa del Congreso y conformar una mayoría con sus socios en este órgano de la Cámara Baja en la nueva legislatura.

Alay ha contestado de esta forma a unas acusaciones que había realizado el ex diputado del PSOE Odón Elorza, en las que atacaba a Carles Puigdemont por su «cobardía política» y por no «afrontar sus responsabilidades» como líder de Junts. «No espero nada de Puigdemont ni de la cobardía política. Un político que no afronta sus responsabilidades…, ni ofrece solvencia democrática ni puede ser útil a Cataluña. Si Puigdemont permite que PP y Vox presidan el Congreso, será el final de Junts», afirmó el ex alcalde socialistas de San Sebastián.

Només per la supèrbia que gasta aquesta gentalla del PSOE ja es mereixen quedar-se sense res. https://t.co/4NZ0BbBNp6 — Josep Lluís Alay (@josepalay) August 15, 2023

Estas palabras de Elorza no han gustado nada a Josep Lluís Alay, lo que ha provocado una respuesta contundente por parte del asesor de Puigdemont. Este cruce de acusaciones se produce a escasas horas de que se constituyan las nuevas Cortes surgidas tras las elecciones generales del 23J. Este jueves se decide también la nueva Mesa del Congreso, que consta de 9 puestos en total y cuya mayoría se presume clave en esta nueva legislatura tras los ajustados resultados electorales. Todo ello en plenas negociaciones del PP y del PSOE para intentar formar Gobierno. Ambas formaciones tienen aseguradas 4 puestos cada uno en este órgano de la Cámara Baja. Los partidos separatistas podrían contar con algún puesto en esta mesa.

Este jueves, Carles Puigdemont ha pedido al PSOE de Pedro Sánchez «hechos comprobables antes de comprometer ningún voto» de los siete diputados de Junts en el Congreso. También ha acusado al dirigente socialista de «incumplir sus promesas». «Los puntos cardinales de nuestra posición no han variado, por más presiones y correderas de última hora que haya, y algún insulto que se les descontrola. Es decir: no tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles, toda precaución es poca y las promesas no nos calientan ni enfrían», ha apostillado el dirigente separatista prófugo.

Asesor de Puigdemont

Josep Lluís Alay Rodríguez cobra un sueldo de 105.676,38 euros al año por ser el responsable de la oficina de Carles Puigdemont. Así consta en la relación de altos cargos, personal directivo, personal eventual y sus retribuciones elaborada por la Generalitat de Cataluña. Ocupa este cargo debido a la fuerte amistad que le une al ex presidente del Govern fugado en Bruselas.

Es historiador y físico de profesión. Estuvo presente durante la detención de Puigdemont en Alemania el año pasado, junto al empresario Josep Maria Matamala, otro amigo personal del ex presidente catalán. Alay fue también detenido como presunto autor de un delito de encubrimiento por haber ayudado a sustraerse de la acción de la justicia al ex presidente.

Josep Lluís Alay fue alto cargo de la Diputación de Barcelona y director de Patrimonio, Museos y Archivos entre 2011 y 2015 en el Ayuntamiento de Barcelona, con Xavier Trias (PdCAT) como alcalde. En junio de 2018 fue nombrado coordinador de Políticas Internacionales de Presidencia del Govern de Quim Torra. Desde julio de 2018 es jefe de oficina de Carles Puigdemont.