La presidenta del Congreso, Francina Armengol, acudirá este viernes al Palacio de La Moncloa, donde será recibida a las 10:30 am, para informar al jefe del Estado de la constitución de la Cámara, y así Felipe VI podrá organizar la ronda de consultas con los partidos para sondear su posición con respecto a la investidura del próximo presidente del Gobierno, como se establece en el artículo 99 de la Constitución española, en el que se puede leer que «después de cada renovación del Congreso de los Diputados, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno».

Después, Armengol, candidata del PSOE próxima al independentismo elegida, gracias al apoyo in extremis de ERC y Junts, volverá al Congreso para celebrar la primera reunión de la Mesa elegida este jueves. Las negociaciones se han producido a contra reloj y se han prolongado hasta minutos antes de la votación. Finalmente, el pacto con las formaciones independentistas ha asegurado al PSOE el control de la Mesa del Congreso. Contra pronóstico -tras varios días de tensión en las negociaciones, incluso bajo la amenaza de la abstención de Junts- Armengol ha sido elegida con mayoría absoluta.

En esta ronda de consultas del Rey, hay dos candidatos que aspiran a pedir la confianza del Parlamento español: Alberto Núñez Feijóo, como ganador de las elecciones del 23 de julio, y Pedro Sánchez, que se ve capaz de tejer alianzas y sumar votos suficientes para superar la votación.

Una vez que Armengol, elegida tras alcanzar un acuerdo por el que Pedro Sánchez acepta una amnistía para el independentismo, informe a Felipe VI de la composición del Congreso para esta XV Legislatura, el jefe del Estado podrá organizar su ronda de consultas para saber a quién se plantea votar cada partido.

En un principio, los encuentros tengan lugar la próxima semana, pero al menos tres de los socios independentistas de Pedro Sánchez no tienen ir a la cita y, por tanto, no informarán directamente al Rey de sus intenciones: ERC, Junts y Bildu, debido a que no reconocen al jefe de Estado.