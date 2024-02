Armengol contrata un curso de lenguaje inclusivo para personal del Congreso: «Decir ‘elles’ es el futuro»

El Congreso de los Diputados que preside la socialista Francina Armengol ha contratado un taller formativo de uso del «lenguaje inclusivo» para ser impartido los días 20 y 21 de febrero por la empresa Cálamo & Cran, que en un curso de esta temática difundido en redes sociales sostiene, entre otras cuestiones, que el pronombre «elles es el futuro».

Este taller ha sido organizado por el Servicio de Igualdad de la Cámara Baja en cumplimiento, según fuentes parlamentarias, de la medida número 59 del Plan de Igualdad de las Cortes Generales, que fue aprobado en 2020 bajo mandato de la socialista Meritxell Batet.

Según dicho Plan de Igualdad de Congreso y Senado, «una medida de igualdad que tiene relevancia en el ámbito de las Administraciones públicas consiste en la utilización del llamado lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista, que permite visibilizar a las mujeres y detectar y evitar cualquier uso discriminatorio o excluyente del lenguaje».

«Para garantizar -recoge el texto- la homogeneidad en la utilización del lenguaje inclusivo es conveniente que las instituciones cuenten con recomendaciones o directrices de actuación que se difundan a todas las personas que trabajan en la organización». Aquí se enmarcan una guía con recomendaciones, así como la impartición de cursos formativos.

«El objetivo de este eje -añade el Plan del Congreso- es garantizar la utilización de lenguaje inclusivo o no sexista en la comunicación institucional de las Cámaras y en los documentos administrativos que se elaboren por el personal que trabaja al servicio de la Administración parlamentaria».

OKDIARIO ha consultado el contenido del curso Lenguaje inclusivo. Cómo comunicar para audiencias diversas que Cálamo & Cran ha colgado en redes sociales y aquí puede comprobarse cómo la persona que imparte el taller afirma que decir elles es «el futuro».

Icíar Gómez, que se define como experta en comunicación y consultora de lenguaje inclusivo, empieza diciendo que el pronombre «tú» ha adquirido frente al «usted» connotaciones de «frescura», «inmediatez» y «cercanía», por lo que señala a los usuarios que no es difícil pensar que «a lo mejor en un futuro próximo y tan rápidas como van las cosas hoy en día (…) nos pueda pasar esto con algo que ahora es tan ajeno, como el elles; puede ser, no lo sabemos; es el futuro, habrá diferentes posibilidades».

Junto a ello, la instructora considera que «la lengua, por supuesto, no se puede construir de arriba hacia abajo, ni mediante órdenes, sino que la lengua se construye desde quienes la utilizamos, desde quienes hablan». «Las normas van cambiando y es imposible una imposición lingüística en este asunto», recalca Gómez.

Sin embargo, en una nota con fecha del pasado 13 de febrero, la Real Academia Española (RAE) cuestionó a quienes creen que apoyar la igualdad entre hombres y mujeres consiste en pedir a los «ciudadanos (sean parlamentarios o no) que hagan constantes equilibrios sintácticos, morfológicos y léxicos para evitar opciones lingüísticas que pertenecen a su forma natural de expresarse».

En una reflexión sobre la guía Recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria, que ha distribuido el Congreso presidido por Armengol entre los miembros de la Cámara, la RAE subraya también que «no se avanza en la consecución de la igualdad democrática de hombres y mujeres forzando de manera artificial la gramática y el léxico de la lengua española, sino arbitrando medidas legislativas que conduzcan a la equiparación de derechos, mejorando la educación que nuestros jóvenes reciben en la escuela y trabajando de otras muchas formas por una sociedad que refleje de manera efectiva todos esos valores».

Apostar por lo «indefinido»

En el caso de la guía, si bien no llega a incluirse el término elles (por ahora), sí que se indica al personal del Congreso la «sustitución de locuciones con masculino genérico por pronombres indefinidos». Así, en lugar de utilizar «los que» y «las que», el usuario ha de emplear «quienes». Esto es, en vez de hablar de «los que tengan mayores a su cargo», hay que referirse a «quienes tengan mayores a su cargo».

En este contexto, la RAE recuerda en su nota que ya «hemos argumentado en múltiples ocasiones que el género masculino es inclusivo (en español y en otras muchas lenguas) en un gran número de contextos». «Y hemos explicado también con detalle que el hecho de que no lo sea en algunos casos no debe llevar a la absurda conclusión de que no lo es nunca», añade.

«No se avanza hacia la consecución de tales logros modificando arbitrariamente opciones morfológicas, sintácticas y léxicas que el español comparte con muchas lenguas, sean románicas o no», recalca también en su escrito la Real Academia Española.