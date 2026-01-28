Andrea Levy desenmascara a la jubilada ‘fake’ Feli Velázquez: «Gobierna el PSOE desde hace 7 años»

La concejala presidenta del Distrito de Retiro y ex vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha desenmascarado a la jubilada fake Felicitas Feli Velázquez, que es ex secretaria de Movimentos Sociales de Partido Comunista y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Velázquez fue expulsada del Congreso este martes tras increpar en varias ocasiones a la bancada del Partido Popular durante la votación del polémico decreto ley omnibus.

La activista gritó «¡no tenéis vergüenza!» durante el debate parlamentario en el que PP, Vox y Junts votaron en contra del decreto ley ómnibus impulsado por el Gobierno, un texto que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones y la prórroga de la suspensión de desahucios y de los cortes de suministros básicos para personas consideradas vulnerables.

En el programa de TVE Directo al grano, Feli Velázquez insistió en culpar al PP de que no se aprobase la ley, acusándole, además, de que ni haya mejores políticas de viviendas. «Gobierna el PSOE desde hace 7 años», le lanzó Andrea Levy.

Está charo ha accedido al Congreso con invitación, es Feli Velazquez, Secretaria de Movimentos Sociales de Partido Comunista. Es impresentable que una invitada interrumpa así en el Congreso donde está depositada la Soberanía del Pueblo Español.

Feli Velázquez ha dicho: «Al presidente del PP le tuvimos que escuchar imbecilidades, faltas de respeto hacia la gente que está pasándolo mal. Cómo es que no votaba el conjunto de medidas porque estaba el tema de la okupación. Perdona, está el tema de la vivienda. Está el tema de un derecho que viene en nuestra Constitución y ellos están defendiendo a los grandes propietarios y es lo único que les importa».

Andrea Levy se ha quejado de que Feli Velázquez haya calificado de «imbecilidades» lo que dijo Feijóo en el Congreso. «Eso es una falta de respeto», le dijo a Feli Velázquez, que siguió hablando como si nada.

Feli ha seguido con su delirante speech contra el PP: «Está el tema de la vivienda, [en el decreto omnibus] está el tema de un derecho que viene en nuestra Constitución y ellos están defendiendo a los grandes propietarios y es lo único que les importa».

«No es verdad», le ha corregido Levy.

Pero Feli Velázquez ha seguido pontificando: «Si Esperanza Aguirre y Ana Botella no hubieran vendido las viviendas sociales que vendieron…»

«Gobierna el PSOE desde hace siete años. Por poder hablar un poco del Gobierno», le ha respondido Levy, que ha preguntado cuántas viviendas sociales «ha construido el PSOE para personas vulnerables». «El PSOE no tiene responsabilidad, ha dicho Feli Velázquez sin sonrojarse.

En ese momento, la presentadora, Marta Flich, ha cortado a Ley para salir en defensa de la jubilada fake: «Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Déjame un segundo: entendemos que es estamos en un momento muy caliente (…) Andrea, Feli es una mujer que cobra una pensión…»

«Y mi madre también es cobra una pensión…», le responde Levy

«Te quiero decir que esto no es un debate de una elecciones», le ha afeado a Levy. «Ah, pues entonces no debatimos», le ha respondido la concejala del PP a la presentadora.