La consejera de Igualdad de C’s aplicó en su instituto la polémica ley de género de Andalucía

La nueva consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, de Ciudadanos, se encargó de implementar en el centro de educación secundaria del que fue directora en Huelva la controvertida Ley de Igualdad 13/2007 de la Junta, luego ampliada con la Ley 7/2018.

Estas dos leyes fueron cuestionadas por VOX durante la negociación del acuerdo de investidura de Juanma Moreno (PP), hasta el punto que el partido de Santiago Abascal y el juez Francisco Serrano reclamó a los populares que las retirarán de su pacto de gobernabilidad con Ciudadanos para apoyar el cambio de gobierno.

El “plan de centro” del IES Juan Antonio Pérez Mercader —ubicado en Corrales, pedanía del municipio onubense de Aljaraque— para el curso 2017/2018 apostó fuerte por el desarrollo del concepto de “co-educación”, considerado por el feminismo radical como el mejor mecanismo para introducir sesgados planteamientos de ideología de género en las aulas.

La citada ley 13/2007 de la Junta de Andalucía, aprobada bajo el mandato socialista de Manuel Chaves, introdujo “la coeducación de manera transversal” en los centros públicos de enseñanza como fórmula de “sensibilización” y “prevención” ante la “violencia de género”.

El centro dirigido por la consejera de Ciudadanos incluyó en su plan de igualdad el objetivo de “promover un uso no sexista del lenguaje”

En su caso, el plan del IES Juan Antonio Pérez Mercader del curso 2017/2018, con la actual consejera de Igualdad como directora (lo fue durante 14 años), marcó el objetivo de “preparar al alumnado no sólo para el mundo laboral sino también para el mundo privado, relacional y familiar, formando a 6 personas con proyectos vitales no mutilados por los prejuicios y estereotipos sexistas y de género”.

En esta línea, el centro apostó por “potenciar en la comunidad educativa el concepto de coeducación”. Así, el programa suscrito por Ruíz Domínguez señalaba que “siendo conscientes de las diferencias de género existentes en la vida familiar, social y laboral y el sexismo en los medios de comunicación, esta comunidad educativa garantizará la igualdad de oportunidades”.

Contra el masculino génerico

Junto a ello, entre las medidas concretas a adoptar, también figuraba la de “promover un uso no sexista del lenguaje”. Las feministas radicales consideran que el uso sexista del lenguaje más frecuente es “el abuso del masculino genérico” para referirse a una colectividad. Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) ha remarcado que el masculino es inclusivo, es decir, que su uso no implica oposición al femenino, algo que no ocurre, sin embargo, con el género femenino.

Por ejemplo, cuando el gabinete socialista de Pedro Sánchez se erigió en “Consejo de Ministras”, la RAE afirmó que ello “induce a confusión al estar el valor genérico del masculino gramatical fuertemente asentado en el sistema lingüístico del español (y de otras lenguas románicas) desde sus orígenes”.

Familia, como dique

La competencia de Igualdad ha sido una de las principales disputas en la formación del nuevo Gobierno de Andalucía, en tanto el PP se comprometió con VOX a crear un área de Familia desde la que combatir la ideología de género, proteger todo tipo de “violencia doméstica” y poner freno a las subvenciones dirigidas a los chiringuitos del feminismo radical. Finalmente, los populares se han puesto al frente de la Consejería de Salud y Familias, con el médico Jesús Aguirre como responsable de la cartera, y han dejado Igualdad a Ciudadanos.

El acuerdo entre PP y VOX se limitó a recoger el compromiso de “eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social”. Sin embargo, la formación voxista defenderá que el área de Familias sirva de dique de contención a la ideología de género que pueda propagarse desde la Consejería de Igualdad, en manos del partido naranja, y seguirá trabajando en el Parlamento andaluz para “una derogación de normas que tienen una perspectiva ideológica de género”.

La consejera Ruíz Domínguez, que dio el salto a la política en 2018 tras 28 años como docente, ha sido noticia estos días nada más estrenar el cargo tras revelarse un artículo ofensivo hacia la Semana Santa que publicó hace cinco años en un periódico de Huelva. Por ello, ya ha pedido pedido disculpas, pero VOX mantiene su intención de pedir su reprobación en el Parlamento andaluz, ya que recuerda que la defensa de la Semana Santa era uno de los puntos del acuerdo que suscribió con el PP para la investidura de Juanma Moreno.