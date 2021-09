El Partido Popular ha convocado para este sábado una concentración en las inmediaciones de la fábrica en la que ETA mantuvo secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, en Mondragón, en protesta por los actos de apoyo encubierto a Henri Parot que los proetarras han convocado en distintos puntos del País Vasco. El sanguinario miembro de la banda terrorista es autor de 39 asesinatos, entre ellos, varios niños.

Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización del PP y presidenta del partido en Navarra, considera que los nuevos actos convocados para disimular el homenaje a Parot son «el mismo perro con distinto collar». Beltrán participará en el acto de su partido en Mondragón, al que también asistirá el presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, así como los presidentes provinciales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, Iñaki Oyarzábal, Raquel González, y Muriel Larrea respectivamente. También se sumará la diputada vasca y presidenta de Nuevas Generaciones del PP, Beatriz Fanjul.

En declaraciones a OKDIARIO, Beltrán lamenta que los proetarras «siempre buscan un subterfugio» para celebrar estos actos. «No se celebran los 31 kilómetros de marcha, pero sí muchas más concentraciones en distintos puntos. No ha cambiado nada, sigue siendo el mismo homenaje al sanguinario Henri Parot. Todo sigue igual, y nosotros allí estaremos», afirma.

El acto organizado por el PP comenzará a las 10 y media de la mañana y en su transcurso se guardarán 5 minutos de silencio por las víctimas. Además, se colocará una flor por cada una de las 39 personas que fueron asesinadas por el etarra, condenado a casi 4.800 años de cárcel.

«Es un desagravio para el dolor que ese día van a sufrir todas las víctimas, tanto por los asesinatos de Parot como del resto de terroristas de ETA, pero también por todos los españoles que sienten un profundo dolor cuando ven que se homenajea a asesinos orgullosos de serlo. Esto se puede prohibir y Sánchez no lo hace», asevera la dirigente ‘popular’.

La Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, en efecto, establece que el Estado «asume la defensa de la dignidad de las víctimas». En este contexto, avisa de que se «prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas».

En los últimos meses, partidos políticos, víctimas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han reclamado al Gobierno que evitase el acto por Parot en Mondragón. La única respuesta por parte del Ejecutivo fue derivar el asunto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que rechazó instar a la prohibición al considerar que no quedaba «acreditada la comisión del delito de humillación de víctimas que daría lugar a la adopción de la medida cautelar».

«El Gobierno no hace nada porque Bildu, Batasuna, los herederos de ETA, son sus socios preferentes. No les interesa enfadarles, doblarles el brazo. Y sabemos que se podía haber hecho. Este acto se puede evitar porque se sabe que va a ser un enaltecimiento del terrorismo, y se puede cambiar y aplicar la legislación para evitarlo. Pero no lo han hecho», destaca Beltrán.

Considera que «no hay interés alguno» por parte del Gobierno para tomar medidas porque «no quieren molestar a sus socios». «Es gordo que estemos hablando de que los socios preferentes del Gobierno de España, quienes dirigen nuestro país, sean los herederos de ETA. No les quieren molestar. Marlaska sabe que hay posibilidad de pararlo cambiando la legislación, modificando lo que sea necesario para impedir que se celebre. El Gobierno tiene que estar o con las víctimas o con los verdugos, o con las víctimas o con los asesinos de ETA», concluye.