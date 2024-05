Almeida amplía su mayoría absoluta hasta los 30 concejales a costa de Más Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sigue imparable y, si hoy se celebrasen elecciones, no sólo revalidaría su mayoría absoluta, sino que puede ampliarla. El regidor gana un concejal con respecto a las elecciones municipales de mayo del año pasado y se coloca con 30, lo que le permitiría reeditar su gobierno en solitario, según la encuesta de Data10 para OKDIARIO. En doce meses, el PP mejora hasta tres puntos su representación (47,4%), situándose a enorme distancia de los dos partidos de la izquierda.

El resultado confirma la consistencia de la rotunda mayoría lograda por Almeida hace un año. Entonces, ya logró doblar el resultado de cuatro años atrás -cuando el PP sacó el peor resultado de su historia en la capital- y firmar una mayoría que el partido soñaba desde 2011, en tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón. Ahora, los madrileños siguen avalando su gestión y lo impulsan hasta los 30 asientos. El alcalde supera en ocho concejales, y 171.472 votos, la suma de PSOE (12) y Más Madrid (10).

La izquierda, a distancia

El PSOE (19,2%), encabezado por la ex ministra Reyes Maroto, también mejora un asiento en Cibeles. Maroto, elegida directamente por Pedro Sánchez hace un año para tratar de competir contra Almeida, sigue lejos de ser rival. En los anteriores comicios, la ex ministra consiguió mejorar los ocho ediles de Pepu Hernández, pero no así dar el sorpasso a Más Madrid. Ahora sí, la caída de la formación de Rita Maestre (17%), que pierde dos concejales, permite al PSOE recuperar el liderazgo de la oposición. El descalabro de Más Madrid es un hecho. Desde 2019 -cuando Manuela Carmena aún estaba al frente y fue el partido más votado- ha perdido nueve representantes.

Podemos, por su parte, sigue hundido en la capital. En mayo pasado, el partido encabezado por Roberto Sotomayor se quedó rozando el mínimo del 5% para entrar en Cibeles. Un año después, empeora todavía más sus resultados y apenas consigue un 2,8% del voto, muy lejos, por tanto, de lograr un asiento municipal. También Ciudadanos sigue borrado del mapa, tras perder en 2019 sus once concejales. Vox, mientras, resiste con cinco escaños (9,3%), aunque la reforzada mayoría absoluta de Almeida deja a la formación, en cierto modo, en un segundo plano.

La encuesta demuestra, por tanto, que Madrid sigue teñido de azul y que Almeida continúa engordando su marca en la capital, rozando la histórica mayoría de los 34 concejales de Ruiz Gallardón en 1991. El alcalde ya firmó el año pasado un récord propio para el PP, cuando se convirtió en el primer regidor de Madrid en ganar en los 21 distritos de la capital, incluido el de Puente de Vallecas. «Demuestra que llevamos cuatro años gobernando para todos, que el mensaje de confrontación entre distritos o barrios no es adecuado», celebró el propio Almeida en la noche electoral. En 2019, sólo había ganado en seis.

Almeida está hoy en condiciones de reeditar la mítica foto de hace un año, cuando salió al balcón de Génova de la mano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien también arrasó por mayoría en los comicios autonómicos.

En diciembre, Almeida aprobó sus presupuestos en solitario y mantiene vivos sus objetivos para la legislatura, que pasan por consolidar a Madrid como «motor de transformación económica de España»; la aprobación de un ambicioso Plan General de Ordenación Urbana, que dará respuesta a los nuevos desafíos en vivienda de la capital o el soterramiento de la A-5. En los próximos años, además, la capital acogerá algunos eventos de relevancia internacional, como el Gran Premio de Fórmula 1.