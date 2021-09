El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha salido en defensa de la capital de España y ha acusado este miércoles a las formaciones de izquierda de utilizar la agresión homófoba del pasado domingo en Malasaña para «ensuciar» el nombre de la ciudad. El portavoz nacional del Partido Popular, que ha condenado de forma «rotunda» la agresión, ha señalado el constante «señalamiento» que se hace a la capital: «La izquierda quiere ensuciar el nombre de Madrid con fines políticos; cuando se produce el asesinato de Samuel, la manifestación es contra Díaz Ayuso, es constante el señalamiento contra Madrid», ha expresado Almeida.

El alcalde ha pedido, durante un entrevista en Telemadrid, a la izquierda que «haga una oposición constructiva, un debate a la altura de lo que merecen los madrileños» y ha asegurado que en Madrid «están cansados de que se los señale como machista, homófobo o turismo de borrachera».

Martínez-Almeida ha echado mano de los datos del Ministerio del Interior para asegurar que el número de agresiones homófobas en la capital fue de 40 en 2019, mientras que en Barcelona, en el mismo año, fueron 79, y que «en 2020, Barcelona supera con claridad a Madrid» en este tipo de delitos «lamentables».

En este punto ha afeado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no presidiera una comisión especial por los delitos de odio. «No vi que se señalara, ni que se dijera que había homofobia, como dicen ahora en Madrid», ha subrayado. «El 30 de mayo en Barcelona hubo una agresión donde se le partieron los dientes por su orientación sexual, y no se ha levantado la misma polvareda por lo que ha pasado aquí en Madrid, donde no cabe una sola agresión homófoba», ha concluido.

Vox «socio» para aprobar presupuestos

José Luis Martínez-Almeida ha reconocido también las «discrepancias» que pueden tener con el Grupo Municipal de Vox a raíz de la aprobación del Grupo Mixto en Cibeles, si bien mantiene que es el «socio preferente» para aprobar los presupuestos de 2022 en el Consistorio.

Almeida ha calificado de «sano» mantener discrepancias, y que «lo importante es arreglarlas». En este punto ha destacado que «Vox ha sido un socio de investidura que ha funcionado», y ha puesto en valor que muchas medidas se han aprobado «gracias al apoyo de Vox». Ha vuelto a trasladar a la formación que lidera Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento que «no puede amenazar a un equipo de Gobierno con romper, por una trifulca interna brutal de la izquierda». «Esto no es culpa del alcalde, de PP o de Cs», ha apostillado.