Alfonso Guerra sobre la amnistía: «No tiene precedentes que la redacten los propios delincuentes»

Alfonso Guerra, histórico socialista que ejerció como vicepresidente del Gobierno durante la etapa de Felipe González, no ha dudado en pronunciarse acerca de la Ley de Amnistía durante su participación en un acto celebrado en Ribadeo. En su intervención, ha afirmado que «no tiene precedentes» que una norma así «la redacten los propios delincuentes».

El ex vicepresidente del Gobierno ha defendido el espíritu de la Transición que llevó a la redacción de una Constitución «fuerte» y ha definido el «camino» de la actual política del país, así como de las cesiones al separatismo catalán como «inquietante».

No obstante, Alfonso Guerra se ha mostrado abierto a que se introduzcan cambios en la Constitución, eso sí, con una condición: que se respete el texto y espíritu de la ya citada Transición. «Si los cambios se hacen con la idea de destrozar el texto, como algunos quieren, entonces no soy partidario», ha declarado. «El ambiente que hay hoy en el Parlamento español no permite pensar en un gran cambio», ha añadido.

Alfonso Guerra rechaza la amnistía

Durante su intervención en el acto, Alfonso Guerra ha afirmado que la Ley de Amnistía «no es el tema jurídico que más le preocupa», ya que, tal y como ha afirmado, le inquieta la justicia en sí misma.

Sin embargo, ha mostrado su rechazo señalando que le preocupa más «si lo merecen, si es justo, los que dicen todos los días que lo van a repetir, los que dieron un golpe de Estado, una sedición, una rebelión. Y, sobre todo, el hecho de que la redacten los propios delincuentes, eso no tiene precedentes».

Ante tal escenario, el socialista ha asegurado que la democracia española «ha descendido varios peldaños» hasta llegar a un punto en el que «los argumentos se sustituyen por los eslóganes».

El mensaje a PP y PSOE

Además, Alfonso Guerra se ha dirigido directamente a PP y PSOE para lanzarles un mensaje. El ex vicepresidente ha animado a ambos partidos a preguntarse «por qué les resulta más fácil» pactar «con extremistas» que entre ellos. «Es necesario mostrar la vigencia del espíritu de consenso de la Transición», ha declarado.

Durante su intervención, ha recordado que las actitudes contrarias a la Constitución en España «no son una novedad», pero sí lo es «la reacción al menos tibia de algunos políticos, algunas autoridades y algunos opinantes en los medios de comunicación» frente a ellas.

El histórico socialista ha recordado que la Carta Magna tuvo que afrontar sólo tres años después de su aprobación un golpe de Estado, así como los «embates del terrorismo». «El último atentado contra la Constitución ha sido perpetrado por el nacionalismo independentista en Cataluña», ha detallado.