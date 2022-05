Francisco José Alcaraz, diputado de Vox y víctima del terrorismo, ha contado en La Antorcha de OKDIARIO lo que no se ve del día a día en el Congreso de los diputados de Bildu que, desde este jueves, gracias a Pedro Sánchez y Meritxell Batet, entran a formar parte de la comisión de secretos oficiales. Alcaraz, que perdió a su hermano y a sus dos sobrinas pequeñas en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, denuncia que los diputados del PP y Ciudadanos «tratan a los de Bildu con total normalidad. Se les ve hablando y riéndose entre ellos por los pasillos o cuando salen a fumar al patio. Como si los de Bildu fueran unos diputados más».

Cuenta que se lo recriminó a Ana Vázquez, portavoz de Interior del PP, «que además es policía nacional. Me la he encontrado varias veces con Jon Iñarritu, de Bildu, de risas y hablando con total normalidad… Se lo dije… Y me dijo bueno…. Y a las pocas semanas de nuevo la vi buscándole a él y de risas con Iñarritu… que es un individuo que el día que detuvieron a Josu Ternera, el asesino de mi hermano de 17 años y mis sobrinas de 3 años, puso un tuit en apoyo a Ternera».

Confiesa que le duele «muchísimo» y que no entiende que el PP (que dirige en el Congreso la secretaria general del partido y portavoz, Cuca Gamarra) pacte nada con Bildu, siquiera una enmienda en una comisión, cuando al tiempo sostiene que la presencia de Bildu en las instituciones es un pago político del PSOE a ETA. O que el grupo parlamentario no de instrucciones sobre el trato que ha de tenerse con los diputados proetarras. Vox -recuerda Alcaraz- «no tiene ninguno con ellos en el plano personal ni pacta nada con ellos».

De ese día a día en el Congreso que no se ve, describe que él mismo evita encontrarse con los de Bildu: «Cuando se abre un ascensor y están ellos, yo no entro. Y, al revés, también. Ellos no entran cuando me ven a mí. O nos evitamos, si nos cruzamos por los pasillos».

Pegasus y el Faisán

Al hilo de lo que vivimos estos días y de la entrada de Bildu, independentistas catalanes y antisistema, en la comisión de secretos oficiales, Alcaraz dice que es «incomprensible», se pregunta «¿qué le debe el PSOE a ETA?» y comenta que ver a Bildu en la comisión más sensible del parlamento le recuerda al caso Faisán. Alcaraz asegura que «cuando lleguemos al poder, más pronto que tarde, haremos públicas las actas de la negociación del PSOE con ETA que están guardadas en la Fundación Henry Durant, en Suiza».

Alcaraz tiene claro que Sánchez «entregará a la directora del CNI a los independentistas y lo que haga falta». Y no descarta, más adelante, la caída de la propia Margarita Robles.