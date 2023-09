La ex alcaldesa del PSOE de Alcorcón condenada por inhabilitación enchufa a su hijo con un sueldo de 52.000 €

La ex alcaldesa de Alcorcón condenada a 5 años de inhabilitación, Natalia de Andrés (PSOE), ha enchufado a su hijo como asesor en la Concejalía de Juventud de esa misma localidad con un sueldo público de 52.616 euros al año. Tal como adelanta OKDIARIO, la nueva regidora de la localidad, Candelaria Testa, también del PSOE, ha firmado un decreto para nombrar los nuevos cargos eventuales del mandato. Entre esos contratados a dedo en Alcorcón figura Amán Hamoudi de Andrés.

El cargo asignado a Amán Hamoudi de Andrés coincide con el que su madre ocupó en el inicio de su carrera política en 1995. Tal como confirman fuentes próximas a la ex regidora a este periódico, Natalia de Andrés adoptó a dos niños saharauis a los que puso su apellido. Uno de ellos, Amán, de 29 años, ha entrado en la estructura del Gobierno que encabezaba su madre hasta el pasado mes de junio. Se celebraron las elecciones locales del 28M y el PSOE colocó a la edil de Hacienda como candidata a alcaldesa de Alcorcón, ya que De Andrés estaba en el ojo del huracán tras su condena judicial que adelantó OKDIARIO por su implicación en la quiebra de la empresa pública de vivienda de Alcorcón, Emgiasa.

Ahora, Candelaria Testa tiene un gesto especial con su predecesora nombrando al hijo de esta última como asesor municipal. El nombramiento desata una serie de preguntas sobre el proceso de selección. Se desconoce si el nuevo asesor cumple con los criterios de mérito y capacidad que se requieren. Tras la condena que recibió Natalia de Andrés por la cual está inhabilitada para administrar bienes públicos y privados, y resultó en su retiro de la vida política, ahora su hijo vuelve a la primera línea.

«Este acontecimiento plantea dudas sobre la transparencia y la ética en el Ayuntamiento de Alcorcón», indican fuentes consultadas por este periódico. «Aunque los detalles específicos del proceso de selección no han sido publicados, el caso motiva a cuestionar si las posiciones de influencia dentro del consistorio se asignan en base a méritos o si están influenciadas por relaciones familiares», agregan.

«Orgullo» por el hijo enchufado

En sus redes sociales, Natalia de Andrés mostró su «orgullo» por su hijo en 2021. Amán Hamoudi de Andrés ha hecho intensa campaña electoral por el PSOE de Alcorcón en las últimas citas electorales. «Soy Aman Hamoudi y tengo 27 años. Hace 17 años que vine a España desde el Sáhara. 17 años después aún no tengo la nacionalidad española y estás elecciones tampoco podré votar. Tu voto es mi voto», indicó en una campaña impulsada por Juventudes Socialistas de Alcorcón.

En sus redes sociales explica que estudió la carrera universitaria de Trabajador Social y este 21 de febrero consiguió la nacionalidad. «Hoy es un día inolvidable, por eso no quisiera olvidar a los miles de personas que crecemos sin papeles en España. No quisiera olvidar el camino largo y difícil para llegar hasta aquí. Hoy, después de 20 años viviendo en España, he conseguido la nacionalidad española», expuso. El 28M agregó: «Después de 12 años con edad para votar, pero sin derecho a voto, hoy voto por primera vez». Fue apoderado del PSOE y ahora recibe un cargo público en el Consistorio de 4.382 euros mensuales, casi cuatro veces el nuevo salario mínimo interprofesional.