El Ayuntamiento de Alcorcón, en manos de la socialista Natalia de Andrés, oculta 130 millones de euros de deuda procedente de Emgiasa, la empresa municipal de vivienda que quebró y por lo que está inhabilitada durante cinco años a administrar bienes ajenos. Esta compañía de capital público local considera que el Consistorio tiene que abonar del coste del CREAA, un centro artístico que nunca se llegó a inaugurar y que se ha convertido en un pozo sin fondo de dinero consistorial.

Las arcas de Alcorcón cuentan en la actualidad con una deuda de 158 millones de euros. Pero en esta cifra no se contempla la deuda de 130 millones del Ayuntamiento con la empresa municipal de construcción, Emgiasa, ahora en liquidación, por la construcción del CREAA.

En el 2006, el alcalde del momento, Enrique Cascallana (PSOE) y Natalia de Andrés, edil de Urbanismo, a través de una concesión administrativa, encargaron a Emgiasa la construcción de ese centro municipal, una especie de macro circo de más 66.000 metros cuadrados, nueve edificios y 500 plazas de aparcamiento.

Esta estrambótica construcción, que hizo Emgiasa con fondos propios y sin ningún tipo de financiación externa, costó a la empresa pública más de 100 millones de euros y fue el motivo por el que en el año 2011 el Partido Popular avisó a la Justicia de la situación de insolvencia en la que los socialistas dejaron la empresa pública.

Fue la insolvencia económica lo que provocó el preconcurso voluntario de acreedores y el posterior concurso de acreedores. Finalmente, los tribunales acabaron por condenar como responsables a Natalia de Andrés, al ex alcalde Cascallana y a todo el consejo de administración de esos años por la quiebra de la empresa que hacía las viviendas para jóvenes de Alcorcón.

CREAA

En la actualidad, la empresa pública desde el año 2012 está controlada por una administración concursal bajo la tutela del juzgado de lo mercantil. Tiene como meta pagar a todos los acreedores a los que dejaron tirados los socialistas en el 2011 y que aún no han cobrado. El Ayuntamiento aún no ha abonado a Emgiasa esos más de 100 millones que costó el CREAA, necesarios para pagar aquellas deudas.

Diseño del fallido centro CREAA.

Esta reclamación económica, que previsiblemente se dirimirá en los tribunales, no se refleja en las cuentas municipales, ni siquiera existe una provisión de fondos para afrontar el pago de los 100 millones que necesita la administración concursal para pagar a acreedores que se quedaron en la estacada. Esa reserva de dinero sería lo más precavido para no generar un agujero de magnitudes considerables llegado el momento. A esto se suman más de 30 millones de intereses, aproximadamente, que tendrá que pagar el Ayuntamiento a la empresa pública de vivienda, si la Justicia así lo exige.

El Ayuntamiento acudió a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid porque entiende que no tiene que pagar nada a Emgiasa por la construcción del CREAA a pesar de encargar a la empresa de vivienda un edificio que estaba fuera de sus posibilidades. La Comisión, cuya función consultiva garantiza objetividad e imparcialidad ante los asuntos consultados por las administraciones, no ha podido resolver esta diferencia de opiniones por no tener competencias y, por tanto, todo apunta a una reclamación judicial ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Cabe recordar, que en julio del 2021, el Ayuntamiento fue condenado por el juzgado de lo Mercantil a la devolución de 15 millones de euros, más otros 6 en intereses, por el reparto irregular de dividendos qué efectuó Emgiasa al Ayuntamiento de Alcorcón cuando gobernaba el socialista Cascallana en 2010 poniendo de manifiesto la nefasta gestión socialista del erario público.

Cuando llegó David Perez (PP) a la Alcaldía de Alcorcón había 612 millones de euros de deuda socialista. Logró pagar 450 millones de esa deuda heredada y sacar al municipio del grupo de municipios en riesgo financiero de la Airef, tras 7 años de una política exigente con los presupuestos y el gasto. Ahora, la alcaldesa ha vuelto a meter al municipio en esa espiral de despilfarro. El PP dejó 50 millones en cuentas, cuando no había ni para pagar las nóminas cuando ganó las elecciones. Sólo la deuda de Emgiasa era de 333 millones en 2011.

Para Antonio González Terol, candidato designado por Isabel Díaz Ayuso para gobernar la ciudad de Alcorcón a partir de próximo mes de mayo, «el Ayuntamiento está mintiendo a los vecinos». A ojos del diputado del PP, el Gobierno local «no está diciendo la verdad y está ocultando una deuda de 130 millones de euros que colapsará las arcas municipales en un breve espacio de tiempo». «Los vecinos no se merecen ni trampas ni mentiras, se merecen honestidad y transparencia en la gestión pública de su dinero», concluye.